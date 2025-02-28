Столичные камеры наводят на мусоровозы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы собирается арендовать новые дорожные камеры на пять лет. Власти хотят получать фотографии с 450 комплексов, при этом 200 камер выделят для слежки за мусоровозами и борьбы со стихийными свалками строительного мусора. В ЦОДД “Ъ” пояснили, что тендеру предшествовал успешный эксперимент, в ходе которого за местами, где незаконно складировались отходы, следили нейросети. Подмосковным властям с помощью подобных технологий ранее удалось снизить число нелегальных свалок на 60%, говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столичные власти планируют разглядеть через новые камеры строительный мусор в кузовах грузовиков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Столичные власти планируют разглядеть через новые камеры строительный мусор в кузовах грузовиков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ЦОДД объявил два тендера на аренду комплексов фотовидеофиксации на общую сумму 2,9 млрд руб. В рамках одного из планируемых контрактов центр в течение пяти лет будет получать фотографии с 250 стационарных камер. Каждый комплекс должен уметь распознавать около 150 нарушений, прописано в ТЗ к конкурсу. В их числе — нарушения правил пользования телефоном, скоростных режимов, движение по тротуару, обочине и неоплаченный проезд по Московскому скоростному диаметру. В документации ко второму конкурсу говорится о еще 200 камерах, которые должны уметь все то же самое, при этом ЦОДД собирается их использовать для «администрирования в области порядка обращения с отходами строительства, сноса и грунта».

В Москве, напомним, 3,8 тыс. дорожных камер, большую их часть ЦОДД арендует в рамках регулярно перезаключаемых контрактов. В 2016 году центр арендовал на пять лет 500 комплексов (на 3 млрд руб.), в 2024 году — 125 камер, встроенных в балки на крыше патрульных автомобилей (на 1,3 млрд руб.). Арендные контракты являются «эффективной и удобной» схемой для бюджета, поясняли в ЦОДД, поскольку подрядчик в течение пятилетки обеспечивает работоспособность приборов. По истечении контракта комплексы переходят городу.

Новые камеры власти планируют размещать на опасных участках в местах наибольшего трафика, в том числе электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В ЦОДД говорят, что смогут фиксировать нарушения ПДД водителями таких устройств. Что касается контроля мусоровозов, то, как рассказали “Ъ” в центре, механизм по выявлению нарушений тестировался с июня 2024 года. Ранее глава ЦОДД Михаил Кизлык пояснял “Ъ”, что для фиксации нарушений потребуются «отдельные камеры, которые повесят под определенным углом, чтобы нам было видно кузов».

«Камера определяет с помощью нейросетей грузовой автомобиль и его груз,— рассказали вчера в ЦОДД.— Если это строительный мусор или грунт — идет проверка разрешений (на перевозку.— “Ъ”). Если их нет, формируется признак нарушения». Комплексы в рамках нового контракта установят на маршрутах движения перевозчиков отходов. Согласно статье 8.17 КоАП Москвы, штрафы за нарушение порядка обращения со строительными отходами составляют 250–300 тыс. руб. для юрлиц.

В группе компаний «Урбантех» (оператор камер в ряде регионов) назвали внедрение в Москве камер слежения за мусоровозами «важным шагом для повышения экологической безопасности». «Технологии на основе искусственного интеллекта уже помогают контролировать транспортировку отходов в регионах, предотвращая нелегальные свалки»,— сказали в компании, приведя в пример Московскую область. Внедрение в регионе системы слежки за грузовиками, перевозящими строительный мусор, позволило снизить число нелегальных свалок на 60%, сэкономив бюджету около 150 млн руб., подсчитали в «Урбантехе».

Александр Воронов, Иван Буранов