«Макфа» сообщила о задержании директора по закупкам компании Владлена Паршина

Правоохранительные органы в Челябинске задержали директора по закупкам АО «Макфа» Владлена Паршина, сообщили в компании. Причины задержания не уточняются.

«Когда у компании будет четкое понимание о причинах задержания, мы примем решение о возможности более подробного комментария. Пока это для нас большая неожиданность»,— сказали в пресс-службе «Макфы». В компании добавили, что топ-менеджер занимается организацией закупок зерна.

Правоохранительные органы пока не комментировали информацию о задержании директора. «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило, что, по предварительной информации, Владлена Паршина задержали по делу о взятке.

В мае 2024 года суд в Челябинске одобрил передачу активов «Макфы» и связанных с ней компаний в пользу государства. Это было связано с обвинениями в коррупции против бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, которых следствие считало бенефициарами компании. В январе суд также удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании более 19,7 млрд руб. с бывших собственников компании.

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Никита Черненко