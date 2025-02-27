МИД России сообщил о контакте с Баку из-за закрытия представительства Sputnik
Россия находится в диалоге с Азербайджаном по вопросу закрытия в стране представительства информационного агентства Sputnik, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила надежду, что сторонам удастся выйти на взаимовыгодное решение по этой теме.
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«Довели до сведения азербайджанских коллег нашу позицию по этому важному для нас вопросу. Думаю, что он не менее важен и для Баку. Ожидаем конструктивной реакции»,— сказала госпожа Захарова (цитата по «РИА Новости»).
24 февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявила о ликвидации в стране представительства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан»). По ее словам, российская компания имеет право на получение аккредитации только на одного корреспондента.
Это не единственное упразднение представительств России в Азербайджане. 6 февраля Баку уведомил Москву о прекращении деятельности Русского дома (Россотрудничество). 11 февраля культурный центр перестал работать, его сотрудники стали освобождать арендованное помещение. В Кремле назвали произошедшее недоразумением.