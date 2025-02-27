МИД России сообщил о контакте с Баку из-за закрытия представительства Sputnik

Россия находится в диалоге с Азербайджаном по вопросу закрытия в стране представительства информационного агентства Sputnik, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила надежду, что сторонам удастся выйти на взаимовыгодное решение по этой теме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Довели до сведения азербайджанских коллег нашу позицию по этому важному для нас вопросу. Думаю, что он не менее важен и для Баку. Ожидаем конструктивной реакции»,— сказала госпожа Захарова (цитата по «РИА Новости»).

24 февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявила о ликвидации в стране представительства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан»). По ее словам, российская компания имеет право на получение аккредитации только на одного корреспондента.

Это не единственное упразднение представительств России в Азербайджане. 6 февраля Баку уведомил Москву о прекращении деятельности Русского дома (Россотрудничество). 11 февраля культурный центр перестал работать, его сотрудники стали освобождать арендованное помещение. В Кремле назвали произошедшее недоразумением.