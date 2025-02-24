В Азербайджане ликвидировали представительство «России сегодня»

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что представительство медиагруппы «Россия сегодня» (Sputnik Азербайджан) в стране ликвидировано. Как рассказал местному изданию Report господин Гаджизаде, российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента. МИД РФ пока никак не комментировал информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

6 февраля Азербайджан уведомил российскую сторону о прекращении деятельности Русского дома (представительство Россотрудничества). Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что центр должны были зарегистрировать в качестве юрлица, но, по его словам, азербайджанские власти оставили без ответа обращения Москвы с просьбой помочь в этом. 11 февраля Русский дом в Баку приостановил работу и начал освобождать арендованное помещение. Кремль назвал случившееся недоразумением.