В Азербайджане ликвидировали представительство «России сегодня»
Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что представительство медиагруппы «Россия сегодня» (Sputnik Азербайджан) в стране ликвидировано. Как рассказал местному изданию Report господин Гаджизаде, российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента. МИД РФ пока никак не комментировал информацию.
Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ
6 февраля Азербайджан уведомил российскую сторону о прекращении деятельности Русского дома (представительство Россотрудничества). Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что центр должны были зарегистрировать в качестве юрлица, но, по его словам, азербайджанские власти оставили без ответа обращения Москвы с просьбой помочь в этом. 11 февраля Русский дом в Баку приостановил работу и начал освобождать арендованное помещение. Кремль назвал случившееся недоразумением.