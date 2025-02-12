ТАСС: Русский дом в Баку освобождает арендуемое помещение

Представительство Россотрудничества в Азербайджане (Русский дом в Баку) освобождает помещение, в котором располагалось. Об этом сообщило в среду агентство ТАСС.

«Вывеску со здания уже полностью сняли»,— приводит ТАСС комментарий представителя Русского дома. Как уточняется в информационном сообщении, со стен в фойе и основном зале убрали картины, плакаты и афиши, сувениры на стеллажах, также была свернута передвижная выставка.

11 февраля Российский информационно-культурный центр в Баку сообщил в Telegram-канале, что приостанавливает работу в связи с требованием азербайджанского МИДа. «Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности»,— уточнялось в сообщении.

6 февраля Азербайджан направил российской стороне уведомление о прекращении деятельности Русского дома. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что центр должны были зарегистрировать в качестве юрлица по местному законодательству, но, по его словам, азербайджанские власти оставили без ответа обращения Москвы с просьбой помочь в этом вопросе. Он уточнил, что ведомству дали полтора месяца на то, чтобы освободить арендуемое помещение.

7 января закрытие Русского дома прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся «недоразумением». Он заявил, что Россия сожалеет о решении и рассчитывает урегулировать этот вопрос через диалог.

Русский дом в Баку был учрежден 3 июля 1997 года. В его задачи входило продвижение российской культуры, науки и образования, молодежные проекты, историко-мемориальная деятельность. В центре проводили праздничные концерты, чтения и другие мероприятия.

Анастасия Домбицкая