Новые пошлины США в отношении Мексики, Канады и Китая начнут действовать 4 марта

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые пошлины в отношении Мексики, Канады и Китая начнут действовать 4 марта. Об этом американский лидер написал в посте в соцсети Truth Social. Пошлины на товары из Мексики и Канады должны составить 25%. Китай ожидает столкнуться с повышением на 10%.

В начале февраля президент США подписал указ о введении пошлин в отношении товаров из Мексики, Канады и Китая. С ближайшими соседями тарифная война так и не развернулась, поскольку лидеры Мексики и Канады смогли договориться об отсрочке, пойдя на ряд уступок после переговоров с американцами.

Оттава, в частности, пообещала реализовать план укрепления границы с США стоимостью $1,3 млрд и взять на себя новые обязательства по борьбе с наркоторговлей. Власти Мексики, в свою очередь, дали согласие на размещение 10 тыс. военнослужащих Мексики на границе с США для ужесточения борьбы с незаконной миграцией и торговлей наркотиками.

Подробнее о пошлинах США — в материале «Ъ» «В зеркальных пошлинах отражаются риски».

Анастасия Домбицкая