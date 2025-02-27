Герман Греф: Сбербанк не рассчитывает на отмену санкций

Сбербанк (MOEX: SBER) исходит из сценария, что введенные против России санкции не отменят, заявил глава банка Герман Греф. По его словам, санкции могут, наоборот, ужесточить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Все может быть. Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут. Более того, мы исходим из ситуации, что санкции ужесточат. Поэтому все, что будет сверх того, будет счастливым бонусом»,— сказал господин Греф в ходе звонка с аналитиками и инвесторами (цитата по «РБК Инвестиции»). Однако Сбербанк анализирует и возможные положительные изменения в санкционной политике западных стран, добавил он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон готов отменить санкции, но только после окончания военного конфликта на Украине. Он добавил, что не допускает ослабления санкционного режима на время переговорного процесса.

На этой неделе министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили 16-й пакет санкций против России. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае снятия санкций Соединенными Штатами Европе также «придется отменить» антироссийские рестрикции.

О новом пакете санкций против России — в материале «Ъ» «16-й пошел».