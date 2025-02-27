Дмитрию Биволу подобрали не того претендента

Всемирный боксерский совет (WBC) добавил интриги в тему, связанную с будущим россиянина Дмитрия Бивола, только что, после победы над соотечественником Артуром Бетербиевым, ставшего абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Он обязал Бивола провести бой против очень сильного американского боксера Давида Бенавидеса. Впрочем, это требование еще не означает отказ от считавшейся приоритетной идеи третьего поединка двух российских полутяжей. Боксеры-чемпионы в последнее время легко расстаются с поясами ради более статусных матчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Давид Бенавидес (справа) выиграл все свои 30 боев на профессиональном ринге и занимает седьмое место в классификации сильнейших боксеров вне зависимости от весовой категории, всего на три строчки ниже, чем Дмитрий Бивол

Фото: John Locher / AP Давид Бенавидес (справа) выиграл все свои 30 боев на профессиональном ринге и занимает седьмое место в классификации сильнейших боксеров вне зависимости от весовой категории, всего на три строчки ниже, чем Дмитрий Бивол

Фото: John Locher / AP

О том, что Всемирный боксерский совет, одна из четырех организаций, контролирующих профессиональный бокс, обязала Дмитрия Бивола встретиться с Давидом Бенавидесом, сообщили ESPN, TACC и еще ряд источников. Эта новость добавила интриги теме, связанной с будущим российского боксера.

Дмитрий Бивол в минувшие выходные выиграл в Эр-Рияде один из главных боев последних месяцев в профессиональном боксе. В нем он взял довольно убедительный и яркий реванш за октябрьское поражение у соотечественника Артура Бетербиева. Успех принес Биволу престижнейший статус абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, владеющего всеми четырьмя значимыми званиями — WBC, Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

При этом драматичный и равный характер российского противостояния, казалось, настаивал на его продолжении третьим боем. Давали понять, что считают его приоритетным вариантом, и руководитель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии, основного спонсора матча, Турки Аль аш-Шейх, и сами боксеры.

Требование WBC идет вразрез с этим пожеланием, хотя и предложенный ею вариант выглядит чрезвычайно привлекательным с точки зрения потенциальной востребованности у публики.

Дело в том, что Давид Бенавидес — настоящая суперзвезда бокса без каких-либо оговорок. У него 30 побед в 30 боях в карьере, некоторые из них — над знаменитостями вроде Энтони Диррелла, Калеба Планта, Деметриуса Андраде и Александра Гвоздика.

Большую часть карьеры Бенавидес дрался в суперсреднем весе (до 76,2 кг), в котором так и не пересекся с абсолютным чемпионом Саулем Альваресом только из-за того, что, как считают многие источники, мексиканец избегал слишком опасного противника, а переход в следующий вес, кажется, не доставил ему никаких проблем. В классификации сильнейших боксеров вне зависимости от категории от BoxRec Бенавидес располагается на седьмом месте, всего на три строчки ниже, чем Бивол, поднявшийся на четвертую после выигрыша у Бетербиева.

Но на самом деле Дмитрий Бивол вовсе не обязан выполнять указание WBC, если сочтет поединок против Давида Бенавидеса не соответствующим его интересам. За невыполнение ему грозит только лишение титула конкретной организации, три других останутся у россиянина.

Практика же показывает, что чемпионы легко жертвуют в подобных ситуациях поясами ради более выгодных в плане престижа и коммерческой выгоды выступлений.

Наиболее свежий пример — это украинский супертяжеловес Александр Усик, лидер нескольких классификаций лучших боксеров вне зависимости от категории.

В мае прошлого года Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира, одолев британца Тайсона Фьюри. Сразу после этого IBF обязала его драться с еще одним британским бойцом Даниэлем Дюбуа. Однако этому поединку Усик предпочел состоявшийся в конце года матч-реванш против Фьюри, исключительный ажиотаж вокруг которого поднял его призовой фонд до $200 млн. IBF лишила Александра Усика, повторно справившегося с Тайсоном Фьюри, своего пояса, который достался Дюбуа.

Алексей Доспехов