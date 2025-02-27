Путин поручил усилить защиту госграницы
Президент Владимир Путин призвал усилить защиту государственной границы России. По его словам, необходимо повысить число госслужащих, привлеченных к контролю безопасности людей в приграничье.
Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ
Фото: пресс-служба президента РФ
«Серьезные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы. Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях»,— сказал господин Путин, выступая на коллегии ФСБ.
Глава государства уточнил, что безопасность граждан на приграничных территориях нужно обеспечивать в связке с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, а также местным органами власти.
В августе Минобороны создало координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. «Его цель — повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов»,— пояснил глава ведомства Андрей Белоусов.
Подробнее о ситуации в приграничье — в материале «Ъ» «Хинштейн суров, но это Хинштейн».