Путин поручил усилить защиту госграницы

Президент Владимир Путин призвал усилить защиту государственной границы России. По его словам, необходимо повысить число госслужащих, привлеченных к контролю безопасности людей в приграничье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Серьезные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы. Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях»,— сказал господин Путин, выступая на коллегии ФСБ.

Глава государства уточнил, что безопасность граждан на приграничных территориях нужно обеспечивать в связке с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, а также местным органами власти.

В августе Минобороны создало координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. «Его цель — повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов»,— пояснил глава ведомства Андрей Белоусов.

Подробнее о ситуации в приграничье — в материале «Ъ» «Хинштейн суров, но это Хинштейн».