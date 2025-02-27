Путин потребовал пресекать попытки разобщить россиян

Президент России Владимир Путин призвал к решительной борьбе с экстремизмом и терроризмом. В частности, необходимо пресекать попытки расколоть российское общество путем стравливания различных национальностей и религий, заявил президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы с вами хорошо понимаем: это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство»,— сказал президент на расширенном заседании коллегии ФСБ (цитата по сайту Кремля).

В связи с этим господин Путин указал на рост активности иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции. Кроме того, повысился уровень их технической оснащенности.

«Необходимо серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера, связанной с государственным и военным управлением, созданием новейших вооружений, да и просто передовых технологий в других отраслях»,— добавил президент.

11 февраля директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что спецслужбы Украины наращивают интенсивность терактов и диверсий против объектов ТЭКа, транспорта и оборонно-промышленного комплекса России.