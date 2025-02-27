Генерала Ивана Попова могут арестовать в пятницу

Как стало известно «Ъ», Тамбовский гарнизонный военный суд назначил на завтра, 28 февраля, заседание по рассмотрению ходатайства военной прокуратуры об изменении меры пресечения для бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова. По версии обвинения, не имея на то разрешения, он выезжал из Тамбова, где ведется судебное следствие, в Москву. В связи с этим прокуратура настаивает на отмене домашнего ареста и отправке генерала в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Попов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Иван Попов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Пользующийся большим уважением в вооруженных силах генерал-майор обвиняется в мошенничестве и халатности: следствие считает, что вместе с предпринимателем он похитил 114 млн руб., полученных от продажи металлоконструкций, выделенных Запорожью для строительства оборонительных сооружений.

Сам генерал вину не признает, а потерпевшие засвидетельствовали его непричастность к инкриминируемым преступлениям. Более того, подсудимый не раз высказывался за то, чтобы его отправили на передовую. Считается, что во многом благодаря Ивану Попову было остановлено мощное контрнаступление ВСУ на запорожском направлении.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «От генерала никакого ущерба».

Николай Сергеев