От генерала никакого ущерба

Защита бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова считает, что его уголовное дело следует вернуть в прокуратуру для устранения допущенных следствием недостатков. Основанием для этого стало выступление представителя администрации Запорожской области, заявившего, что регион себя потерпевшей стороной по делу не считает. Между тем генерал обвиняется в том, что вместе с предпринимателем похитил 114 млн руб., полученных от продажи металлоконструкций, выделенных Запорожью для строительства оборонительных сооружений. Военное ведомство по этому поводу претензий к подсудимому также не имеет, а по делам о мошенничестве (именно его инкриминируют генералу) наличие потерпевшего обязательно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Попов рассчитывает, что суд разрешит заслушать его бывших сослуживцев

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Иван Попов рассчитывает, что суд разрешит заслушать его бывших сослуживцев

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Тамбовском гарнизонном военном суде на процессе по делу экс-командующего 58-й армией Ивана Попова и бизнесмена Сергея Моисеева заканчивается допрос свидетелей, представленных гособвинением. Адвокат Сергей Буйновский, представляющий интересы генерал-майора Попова, отказался сообщить “Ъ” детали разбирательства, поскольку оно проходит в закрытом режиме, но подтвердил, что суд столкнулся с любопытной коллизией.

В ходе допроса юрист, представляющий администрацию Запорожской области, заявил, что регион себя не считает потерпевшим от действий подсудимого, поскольку тот никакого ущерба своими действиями не нанес.

Металлоконструкции, о которых идет речь в уголовном деле, пояснил юрист, были гуманитарной помощью, а не прописанными в региональном бюджете расходами. Напротив, подчеркнул представитель Запорожья, в результате действий генерала, в том числе благодаря выстроенным оборонительным рубежам, было отражено контрнаступление украинских сил. Интересно, что военное ведомство также не имеет к генералу имущественных претензий, причем по той же причине: Минобороны не финансировало поставки металлоконструкций.

Напомним, что Иван Попов и Сергей Моисеев обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что оба фигуранта причастны к хищению летом 2023 года 1700 тонн изделий из металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений.

По версии следствия, генерал Попов намеренно запросил на их возведение гораздо больше металла, чем требовалось, чтобы излишки затем реализовать на стороне (этим занялся господин Моисеев). А чтобы отвести от себя подозрения, говорится в деле, военачальник заставил неких своих подчиненных поставить в заявке вместо своей подписи поддельную. В связи с этим в деле Ивана Попова появилась и ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

«Мошенничество — это корыстное преступление, построенное на обмане потерпевшего,— отметил адвокат Буйновский.— А суд не вправе самостоятельно выяснять, кто потерпевший по делу, он не предварительное следствие. Поэтому дело нужно возвращать в прокуратуру для устранения этого противоречия и выяснения, кому же все-таки был причинен ущерб моим подзащитным».

По мнению адвоката, имеются и другие нарушения, которые ставят под сомнение правомочность процесса.

«Некоторых свидетелей допрашивают по видео-конференц-связи,— пояснил защитник.— Хотя в УПК сказано, что при закрытости процесса нельзя допрашивать по ВКС, поскольку она не защищена надлежащим образом. Мы требовали допрашивать очно, но с нами соглашаются не всегда».

По словам господина Буйновского, многие свидетели обвинения — люди гражданские, далекие от понимания военных дел. В их показаниях, отмечает защитник, нет прямых доказательств причастности генерала к инкриминируемому ему преступлению, а все, что можно назвать косвенными, являются домыслами и предположениями. Он рассчитывает, что суд разрешит вызвать бывших сослуживцев генерала по 58-й армии, когда дело дойдет до допросов свидетелей защиты. Сами обвиняемые по согласованию с судьей дадут показания в конце процесса.

Сергей Буйновский добавил, что в суде не обсуждался вопрос, касающийся отправки Ивана Попова на СВО. «Пока ничего и никто не заявлял, никого на СВО не отправляют. Процесс должен завершиться, и тогда решится с СВО»,— резюмировал адвокат.

Алексей Соковнин