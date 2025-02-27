Индекс Мосбиржи опускался ниже 3200 пунктов впервые с 14 февраля

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) опускался до 3198 пунктов впервые с середины февраля, свидетельствуют данные торгов. Показатель зафиксировался на этом уровне к 12:59. К 15:04 он выровнялся до 3206 пунктов, но по сравнению со вчерашним закрытием биржи упал на 2,13%.

Среди лидеров роста — акции «Астры» (+0,52%), «Яндекса» (+0,36%) и ВТБ (+0,19%). Наибольшее падение демонстрируют акции «Хэдхантера» (–3,42%), «Мосэнерго» (–3,31%) и «Русгидро» (–2,8%).

14 февраля в 16:09 индекс Мосбиржи достиг 3189 пунктов, что на 0,53% меньше предыдущего закрытия торгов, а минимальное за день значение — 3150 пунктов. Показатель находился в неустойчивом положении и после окончания российско-американских переговоров 18 февраля. Тогда индекс снижался до 3262 пунктов (–1,41%), ранее составляя около 3334.

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Подробнее о падении индекса Мосбиржи — в материале «Ъ» «Рынок решил не реагировать».