Дочь Кадырова объявила об уходе с должности вице-премьера республики

Дочь главы Чечни Айшат Кадырова решила уйти с поста заместителя председателя правительства республики. Она заявила, что эта работа больше подходит для «сильного мужчины». Видео со своим заявлением она выложила в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айшат Кадырова

Фото: Магомед Чабаев / РИА Новости Айшат Кадырова

Фото: Магомед Чабаев / РИА Новости

«Я же буду трудиться на благо нашей республики, занимаясь проектами в бизнесе. Я уверена, что через эту деятельность я смогу принести больше пользы, чем занимаясь политикой»,— сказала госпожа Кадырова на видео. Она добавила, что собирается работать в сфере моды. «Самое главное, что я продолжаю идти по пути своего дедушки»,— заключила она.

Айшат Кадырова — старшая дочь Рамзана Кадырова, ей 26 лет. Ее отец объявил о назначении своей дочери на пост вице-премьера Чечни в октябре 2023 года. До этого, с октября 2021 года, она занимала пост министра культуры Чечни.

В июне 2022 года ее наградили орденом первого президента Чечни. В сентябре 2023 года госпожа Кадырова была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени за заслуги в «развитии отечественной культуры и искусства» и «многолетнюю плодотворную творческую деятельность». В феврале 2024 года она получила орден ДНР.