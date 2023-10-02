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Коммерсантъ FM
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Кадыров сообщил о назначении своей дочери Айшат на пост вице-премьера Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вице-премьером правительства Чечни по социальным вопросам назначена его 25-летняя дочь Айшат. Ранее она занимала должность министра культуры республики.

Рамзан Кадыров со старшей дочерью Айшат в 2021 году

Рамзан Кадыров со старшей дочерью Айшат в 2021 году

Фото: Vk.com / Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров со старшей дочерью Айшат в 2021 году

Фото: Vk.com / Рамзан Кадыров

«Провел расширенное совещание в правительстве Чеченской Республики. В ходе совещания премьер-министр Муслим Хучиев внес предложение назначить Айшат Кадырову на должность заместителя председателя правительства Чеченской республики по социальному блоку»,— написал господин Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, бывший вице-премьер Чеченской республики Муса Дадаев, которого и сменит Айшат Кадырова, возглавит в дальнейшем министерство культуры региона.

Айшат Кадырова — старшая дочь Рамзана Кадырова, ей 25 лет. Она занимала пост министра культуры Чечни с октября 2021 года, ранее с 2020 года была заместителем министра культуры республики. 23 июня 2022 года ее наградили орденом первого президента Чечни. В сентябре нынешнего года госпожа Кадырова была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени за заслуги в «развитии отечественной культуры и искусства» и «многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Александр Кислов

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