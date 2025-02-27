Спасатели не возобновят поиски лыжника в горах Сочи до улучшения погоды

Спасательную операцию по поиску лыжника, который пропал после схода лавины на курорте «Роза Хутор» в Сочи, отложили до улучшения погодных условий. По данным синоптиков, в горах сохраняется высокая лавинная опасность, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

24 февраля группа лыжников попала под лавину. Двое из них смогли сообщить спасателям свои координаты, и на следующий день их эвакуировали сотрудники МЧС. Однако до сих пор не удалось найти третьего участника группы.

По словам спасателей, шансы найти пострадавшего живым невелики. Человек, попавший под лавину, не сможет провести под ней несколько дней, порой он не выдерживает и получаса.

Алина Зорина