В Сочи спасатели ищут туриста в горах, где сошла лавина

Спасатели выехали на поиски туриста, который оказался рядом с опасной зоной на южном склоне горы Аибга, вне границ оборудованных трасс горнолыжного курорта «Роза Хутор», где сошла снежная лавина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Вблизи склона находятся двое людей, которые не могут самостоятельно добраться до территории курорта. Они сообщили, что в их группе был третий участник, который перестал выходить на связь.

На место направились также спасатели горнолыжного курорта и службы «Кубань-СПАС».

Алина Зорина