ЮРПСО: шансы найти фрирайдера живым в горах Сочи после схода лавины малы

Спасатели почти сутки вели поиски лыжника, который пропал после схода лавины в горах курорта «Роза Хутор». Шансы найти его живым невелики, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

По словам спасателей, двое туристов рассказали, что они видели, как пропавшего накрыло лавиной. Человек, попавший под лавину, не сможет провести под ней несколько дней, порой он не выдерживает и получаса.

24 февраля три человека попали под лавину в горах Сочи, двое из них сумели передать свои координаты спасателям, их эвакуировали. Утром 25 февраля спасатели приостановили поиски третьего пропавшего из-за высокой лавинной опасности в горном кластере курорта.

Алина Зорина