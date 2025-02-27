Поиски пропавшего в горах Сочи лыжника не возобновят до улучшения погоды

Спасательную операцию по поиску лыжника, пропавшего после схода лавины на курорте «Роза Хутор» в Сочи, не возобновят до улучшения погодных условий. По данным синоптиков, в горах действует высокая лавинная опасность, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

ЧП случилось 24 февраля за границами размеченных трасс. Группа фрирайдеров во время катания попала под лавину. Двое пострадавших сумели передать спасателям свои координаты и были эвакуированы специалистами МЧС на следующие сутки. Третьего фрирайдера, который попал под лавину, специалисты спасательных служб до сих пор не нашли.

«Шансы [найти фрирайдера живым] есть, но очень малы. Двое спасенных сообщили, что они видели, как его накрыло лавиной. Человек может продержаться под снегом около получаса»,— подчеркнули представители пресс-службы.

Ряд СМИ писал, что пропавший — 28-летний инструктор, который работал в Сочи последние пять лет. По данным Telegram-каналов, он якобы работал со знаменитостями российского шоу-бизнеса, однако официальные источники пока не раскрывают личность пропавшего.

Следственный комитет Краснодарского края проводит доследственную проверку обстоятельств произошедшего.

Мария Удовик