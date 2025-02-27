В школах Екатеринбурга с 1 апреля введут тест по русскому языку для мигрантов

С 1 апреля прием детей мигрантов в школы Екатеринбурга будет проводиться после обязательного теста на знание русского языка, сообщила директор департамента образования администрации города Инна Гумбатова в эфире ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в ходе думской комиссии госпожа Гумбатова отметила, что количество детей мигрантов в школах Екатеринбурга может уменьшиться, в связи со вступлением в силу закона об обязательном экзамене на знание русского языка перед поступлением в школу.

По словам Инны Гумбатовой, новые правила приема в школы могут стать стимулом для мигрантов более тщательно готовиться к переезду в Россию и обучать детей русскому языку еще на родине.

«Ответственность за подготовку и за выполнение этих условий должна лежать на родителях»,— подчеркнула Инна Гумбатова.

По данным госпожи Гумбатовой, школам и лингвистическим центрам будет предоставлена возможность организовывать платные курсы подготовки для детей мигрантов, однако оплата этих услуг не должна осуществляться за счет бюджета РФ.

Ранее вице-губернатор Павел Креков заявил, что 40% детей мигрантов в Екатеринбурге плохо владеют русским языком. Среди школьников города 5% детей из таких семей, но в некоторых образовательных организациях их доля достигает 70% при норме в 10%.

Полина Щуцкая