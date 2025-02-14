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Креков: в Екатеринбурге 40% детей мигрантов плохо владеют русским языком

В Екатеринбурге около 5% обучающихся в школе являются детьми мигрантов либо людей, недавно получивших гражданство, сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ходе пресс-конференции. При этом 40% из них имеют низкий уровень владения русским языком.

Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области во время пресс-конференции

Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области во время пресс-конференции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области во время пресс-конференции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно действующим нормам, в классах должно быть не более 10% детей с низким владением русским языком. При этом в некоторых свердловских школах их доля достигает 70%, сообщил господин Креков. По его словам, наличие граждан, которые плохо знают русский язык, может говорить «о приобретении гражданства путем, который вызывает вопросы», о таких случаях будут информировать правоохранительные органы.

Ликвидацию «анклавного обсуждения» прорабатывают совместно с директорами школ, чтобы избежать подобной ситуации планируют внести изменения в определение микрорайонов для ряда школ в городе. После введения экзамена на знание языка, проводить его будут местные школы, при этом к процессу будут привлекать независимых экспертов, вести видеофиксацию экзамена, в целом процесс проведения будет похож на Единый государственный экзамен (ЕГЭ), пояснил господин Креков.

Напомним, в декабре депутаты Государственной думы одобрили законопроект, который вводит обязательное тестирование на знание русского языка для детей, поступающих в школу. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что это «большой шаг вперед».

Анна Капустина

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