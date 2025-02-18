В администрации Екатеринбурга ожидают оттока детей мигрантов из школ

В 2025 году количество детей мигрантов в школах Екатеринбурга может уменьшиться, заявила директор департамента образования городской администрации Инна Гумбатова в ходе думской комиссии. Это связано со вступлением в силу закона об обязательном экзамене на знание русского языка перед поступлением в школу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Это серьезная тенденция. Мы с вами, вероятно, будем ожидать отток семей мигрантов и снижение количества этих детей в школах»,— сказала Инна Гумбатова.

Госпожа Гумбатова считает, что уменьшение числа детей мигрантов в школах может положительно сказаться на поведении и взаимодействии детей между собой. По ее словам, с представителями поколения Z необходимо разговаривать «на их языке», в частности, переводить взаимодействие в онлайн.

При этом среди детей наблюдается тенденция к соблюдению здорового образа жизни, но снижение уровня коммуникации и большей разобщенности. Это приводит к снижение числа преступлений и, в то же время, росту частоты вовлечения детей в деструктивные сети, сообщила Инна Гумбатова.

Ранее вице-губернатор Павел Креков заявил, что в Екатеринбурге 40% детей мигрантов плохо владеют русским языком. Среди школьников города 5% детей из таких семей, но в некоторых образовательных организациях их доля достигает 70% при норме в 10%.

Анна Капустина