Замминистра донского транспорта Дмитрий Мамелко уволен

Заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Мамелко уволен с занимаемой должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова Фото: пресс-служба администрации Ростова

Как писал «Ъ-Ростов», 25 ноября 2024 года господина Мамелко задержали вместе с экс-замгубернатора региона Виталием Кушнаревым в момент получения им взятки в размере 27 млн руб.

После допроса Дмитрия Мамелко отпустили, и он вернулся к исполнению своих должностных обязанностей. Ранее ряд региональных СМИ сообщали, что он мог заключить сделку со следствием, обеспечив себе статус «свидетеля». Источники «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах эту информацию не подтвердили и не опровергли.

В конце ноября 2024 года Виталий Кушнарев был арестован Кировским районным судом Ростова по делу о незаконном приобретении передачи, сбыте, хранении или ношении оружия, боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ).

Анастасия Казуков