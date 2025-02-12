Тунисскому террористу будет что вспомнить

В суде Парижа начался процесс над террористом Брахимом Ауиссауи, убившим 29 октября 2020 года трех человек в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в Ницце. Следователи проследили жизненный путь уроженца Туниса и то, как в нем созрела мысль «убивать неверных собак», но обвиняемый буквально отрекается от себя, пытаясь уйти от пожизненного заключения. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок судебного процесса над террористом Брахимом Ауиссауи

Фото: Benoit Peyrucq / AFP Рисунок судебного процесса над террористом Брахимом Ауиссауи

Фото: Benoit Peyrucq / AFP

В Париже начался судебный процесс по делу о тройном убийстве, произошедшем более четырех лет назад в Ницце. История обвиняемого, 26-летнего Брахима Ауиссауи, похожа на истории многих иммигрантов, прибывших в последние годы во Францию. Уроженец города Сфакс, «южной столицы» Туниса, торговал контрабандным бензином. Со временем пришел к радикальному исламу и сблизился с салафитами, в том числе с теми, кого власти Туниса считали причастными к террористической деятельности.

Четыре года назад, в ночь с 18 на 19 сентября 2020 года, вместе с другими нелегалами он переплыл по морю на итальянский остров Лампедуза. Затем через Бари и Рим стал добираться до Франции. Следователи уверены, что его отъезд напрямую связан с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда 2 сентября 2020 года и призывами «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в РФ) атаковать Францию.

24 октября он написал другу: «У меня есть план, пусть Бог поможет мне». А 25 октября записал аудиосообщение: «Завтра поеду во Францию — страну неверных собак».

27 октября он сел на поезд в Италии и вышел на вокзале в Ницце. Следователи считают, что изначально Брахим Ауиссауи намеревался отправиться в Париж, но ему не хватило денег, чтобы туда добраться. Два дня он ночевал в подъезде дома возле церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон и несколько раз посещал ее — как уверены следователи, чтобы спланировать теракт. Все это было зафиксировано в найденном при нем телефоне.

Утром в четверг, 29 октября, согласно записям с камер видеонаблюдения, в 8:29 Брахим Ауиссауи вошел в церковь и напал на одну из молившихся в этот ранний час женщин — 60-летнюю Надин Девилье. Она получила 17 ножевых ранений и была практически обезглавлена. Затем террорист набросился с ножом на 44-летнюю франкобразильянку Симону Баррету Сильву, мать троих детей. Женщина сумела выбежать из церкви и спрятаться в кафе напротив, однако вскоре скончалась от ран. На шум прибежал 54-летний служитель Венсан Локес. Однако террорист напал и на него, нанеся смертельные удары.

Прибывшие полицейские столкнулись с вооруженным террористом, который, выкрикивая «Аллаху акбар», бросился на них. Они попытались воспользоваться электрошокером, но затем пришлось стрелять.

Раненный в живот, ноги и плечо, Ауиссауи выжил. На месте преступления обнаружили кухонный нож с 17-сантиметровым лезвием, Коран, а также два других ножа, которыми убийца не успел воспользоваться.

Несмотря на очевидность преступления, следствие продолжалось почти пять лет. Тунисец находился в тюрьме, где хвастался своими «подвигами» перед сокамерниками, рассказывая, что «убил священника и женщин», и перед братом в Тунисе, которому говорил по телефону, что «удовлетворен» своим действием, которое «Аллах поручил» ему. Во время содержания под стражей его считали опасным, не раз предотвращая в последний момент его попытки нападения на охранников. В результате он оказался в одиночной камере и вскоре замкнулся в молчании.

Во время следствия обвиняемый утверждал, что ни в чем не виноват, не помнит никакого нападения и даже не узнает себя на записях камер.

Однако эксперты считают его амнезию выдуманной — попыткой выдать себя за психически больного, чтобы избежать пожизненного заключения, которое ему грозит.

Пока что этой амнезией пытается воспользоваться его защита, желающая доказать, что годы одиночного заключения пагубно подействовали на его психическое состояние. Если судить по вынесенным в последнее время приговорам по резонансным делам, связанным с исламским терроризмом, обвиняемому все-таки придется напрячь память. И если даже он этого не сделает, после решения суда, которое ожидается 22 февраля, у него будет достаточно времени, чтобы вспоминать о содеянном,— хоть до конца своих дней.

Убийство невинных прихожан в 2020 году особенно поразило публику тем, что оно произошло всего через четыре года после теракта в той же Ницце — на Английской набережной 14 июля 2016 года, когда грузовик разметал толпу празднующих, погубив 86 человек. И через десять дней после убийства учителя Самюэля Пати чеченцем Абдуллахом Анзоровым в городке Конфлан-Сент-Онорин к западу от Парижа. Все эти события показали, что исламский терроризм становится «бытовым» и не требует отныне ни сложного планирования, ни засылки диверсантов, ни автоматов, ни взрывчатки. Теперь убивать во имя своей религии готов любой психически неуравновешенный неудачник, севший за руль арендованного автомобиля или разжившийся кухонным ножом.