Власти Москвы готовятся к запуску беспилотных поездов метро

Заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал о подготовке к первому запуску беспилотного поезда в метро. Для взаимодействия состава с инфраструктурой на Большой кольцевой линии (БКД) будет развернута «технологическая сеть» пятого поколения (5G), заявил он. Беспилотное движение поездов запустят в 2025 году, затем технологию распространят на другие линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Запуск беспилотного движения станет историческим событием для столичного метрополитена... Приоритетами для нас являются безопасность и сохранение самых коротких в мире интервалов в час пик»,— заявил Максим Ликсутов.

Первым в России беспилотный транспорт внедрил Санкт-Петербург. С конца 2022 года в городе по двум маршрутам запущены беспилотные трамваи в режиме опытной эксплуатации. В мае 2024 года первый беспилотный трамвай запустили в Москве, сейчас он возит пассажиров в экспериментальном режиме в Строгино. О планах тестировать поезд метро с элементами беспилотного управления Максим Ликсутов сообщал в конце 2024 года.

Полина Мотызлевская