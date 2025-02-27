УФАС Татарстана оштрафовало LEMANA PRO за рекламу четырехлетней давности

Татарстанское отделение УФАС оштрафовало сеть магазинов стройтоваров LEMANA PRO за рекламу четырехлетней давности с устаревшими ценами. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сеть магазинов по продаже строительных товаров, ранее известная как «Леруа Мерлен» и переименованная в LEMANA PRO, разместила рекламную кампанию на парковке торговой точки на Оренбургском тракте. В рекламе крупным шрифтом утверждалось, что сеть является «лидером № 1 низких цен в России». Однако мелкий текст сноски, который практически невозможно было разглядеть, сообщал, что данные основаны на исследовании, проведенном еще в 2020 году.

В антимонопольном ведомстве считают, что за четыре года у жителей города могли измениться вкусы и предпочтения относительно продаваемых товаров, а сам рынок стройматериалов — претерпеть значительные изменения.

«Покупатели, заезжающие на парковку магазина, были введены в заблуждение относительно актуальности данных и лишены возможности объективно оценить правдивость размещенной рекламы», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате республиканское УФАС признало данную рекламу недостоверной, так как она нарушает требования законодательства. Компании может грозить штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб. за выявленное нарушение.

Ранее сообщалось, что УФАС по Татарстану оштрафовало ООО «Агроторг», которому принадлежит торговая сеть «Пятерочка», на 400 тыс. руб. за незаконную рекламную рассылку о новом сервисе лояльности.

Артём Дергунов