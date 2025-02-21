Татарстанское УФАС оштрафовало «Пятерочку» за незаконную рекламную рассылку

УФАС по Татарстану выявило в действиях ООО «Агроторг», которому принадлежит торговая сеть «Пятерочка», нарушение, связанное с незаконной рекламной рассылкой о новом сервисе лояльности. Компания не смогла подтвердить, что имела право на рассылку рекламных сообщений клиенту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как выяснилось, номер телефона заявителя, обратившегося в антимонопольный орган, отсутствовал в базе программы лояльности торговой сети. Клиент предоставил видео в качестве доказательства того, что его номер никогда не использовался для регистрации на сайте или в мобильном приложении торговой сети.

По результатам рассмотрения дела, возбужденного по признакам нарушения законодательства о рекламе, ООО «Агроторг» был назначен штраф в размере 400 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что УФАС Татарстана обязал букмекерскую компанию Fonbet не показывать рекламу в дневное время в одной из телепередач.

Артём Дергунов