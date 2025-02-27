Трамп планирует на 90% сократить иностранную помощь USAID

Администрация президента Дональда Трампа планирует аннулировать 90% контрактов Агентства США по международному развитию (USAID). Помощь США по всему миру сократится на $60 млрд, сообщает агентство Associated Press (AP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cheryl Ravelo / File Photo / Reuters Фото: Cheryl Ravelo / File Photo / Reuters

Решение было принято после того, как американский суд предписал снять запрет на финансирование иностранной помощи до конца среды, 26 февраля. После сокращений агентство сможет финансировать лишь малую часть проектов USAID, пока идут судебные разбирательства.

В начале второго президентского срока Дональд Трамп вместе с миллиардером Илоном Маском (глава Департамента эффективности госуправления) запустили механизм ликвидации USAID, назвав агентство преступной организацией. Тогда демократы составили судебные иски против американского президента и его назначенцев в USAID. В результате их рассмотрения 21 февраля суд позволил руководству компании продолжить увольнение сотрудников и раздачу отпусков. 24 февраля сообщалось, что нынешнее руководство USAID ночной рассылкой уволило 2 тыс. сотрудников, а около 1 тыс. отправило в оплачиваемый отпуск.

Подробнее о USAID — в материале «Ъ» «Агентство развития и раздора».