Администрация Трампа уволила ночной почтовой рассылкой 2 тыс. сотрудников USAID

Новое руководство Агентства США по международному развитию (USAID) по электронной почте уволило 2 тыс. сотрудников. Около 1 тыс. работников дипломатической службы и смежных ведомств по всему миру таким же образом отправили в оплачиваемый отпуск. Копии писем, которые направили сотрудникам USAID в ночь на 23 февраля, есть в распоряжении газеты The New York Times (NYT).

Исключение составили люди, задействованные в «критически важных программах», а также основное руководство и разработчики спецпроектов. Массовое увольнение происходит по механизму «сокращение численности» и являются частью инициативы господина Трампа по полной заморозке всей иностранной помощи США.

На прошлой неделе руководство USAID уволило еще 400 сотрудников, которые были заняты оказанием срочной гуманитарной помощи. Ранее сообщалось, что после 90-дневной проверки проект сможет возобновить работу. Однако новой информации по этому поводу от представителей USAID не поступало.

После начала нового президентского срока Дональд Трамп вместе с миллиардером Илоном Маском запустили программу по ликвидации USAID, назвав ее преступной организацией. Тогда демократы составили судебные иски против американского президента и его назначенцев в USAID. В результате их рассмотрения 21 февраля суд позволил руководству компании продолжить увольнение сотрудников и раздачу отпусков. Сейчас руководящую должность в компании занимает госсекретарь США Марко Рубио.

Подробнее о USAID — в материале «Ъ» «Агентство развития и раздора».