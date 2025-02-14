Зарубежные СМИ: Какие иски против команды президента рассматривают суды в США?

Суд в США обязал администрацию Трампа возобновить финансирование программ иностранной помощи, которые были заморожены указом президента в день его инаугурации. 90-дневную паузу Белый дом ввел, чтобы пересмотреть планы на предмет их эффективности. Также американский лидер проводит масштабную инвентаризацию национальных программ. Этим занимается команда Илона Маска. Однако оказалось, что полномочия бизнесмена вообще не законны. Так считает группа генеральных прокуроров. Они подали иск в суд Вашингтона, чтобы остановить попытки миллиардера сократить госрасходы на социальные проекты. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Иск против Маска и его команды подали генеральные прокуроры 14 штатов. Они утверждают, что Дональд Трамп предоставил своему другу неограниченные полномочия, но президент не получил на это разрешение от членов Конгресса. Reuters напоминает, что после запуска масштабных проверок различных федеральных агентств миллиардер уже столкнулся с десятками исков о нарушении конфиденциальности из-за доступа к правительственным компьютерным системам.

Суд должен решить, будет ли предприниматель и его департамент государственной эффективности, известный как DОGE, иметь доступ к платежным системам Министерства финансов, данным агентств здравоохранения, защиты прав потребителей и труда. Потенциально команда эффективных менеджеров Маска может помешать государственному финансированию медицинских клиник, дошкольных учреждений, инициатив по борьбе с изменением климата и других программ.

Bloomberg отмечает, что из всех судебных претензий, которые уже поданы против Илона Маска, последний — самый серьезный. Решение судьи может остановить не только доступ DOGE к внутренним системам федеральных агентств, но и программу масштабных отсроченных увольнений госслужащих.

BBC поясняет, в чем вообще состоит миссия Маска: он должен найти статьи расходов, от которых можно отказаться, чтобы сэкономить деньги налогоплательщиков. Озвучивалась сумма в $2 трлн. Половину из этой суммы департаменту DOGE, как уверяет Маск, уже удалось сэкономить за счет упразднения крупных контрактов на проекты по разнообразию, справедливости и инклюзивности. Кроме того, департамент эффективности должен сократить государственный долг, который составляет уже $36 трлн. Илон Маск также заявлял, что хочет положить конец «тирании бюрократии», которую он описывает как четвертую ветвь власти, работающую против повестки Трампа. Одной из главный побед миллиардер считает ликвидацию USAID, называя ее преступной организацией.

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