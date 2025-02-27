Один человек погиб и один пострадал при обстрелах Белгородской области за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ударили по Белгородской области с помощью как минимум 35 боеприпасов и 77 БПЛА. В результате один мирный житель погиб и один был ранен. Разрушения получили два частных домовладения и квартира в МКД, а также — восемь транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе поселок Октябрьский, села Долбино, Красный Хутор, Отрадное и хутор Церковный обстреляли с помощью пяти боеприпасов и девяти беспилотников, восемь из которых сбили. Обошлось без последствий.

В Борисовском районе село Цаповка атаковали два FPV-дрона. Пострадавших и повреждений нет.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Борки, Долгое, Новопетровка и Шелаево попали под удар ВСУ с помощью 15 беспилотников, 14 из которых ликвидировали. В Долгом разрушения получили надворная постройка и забор частного домовладения.

В Волоконовском районе села Борисовка и Тишанка обстреляли с помощью четырех боеприпасов и одного взрывного устройства, сброшенного с БПЛА. В первом населенном пункте повреждены частный дом и легковушка, во втором — надворная постройка.

В Грайворонском округе город Грайворон, села Замостье, Мокрая Орловка и Новостроевка-Первая атаковали пятью дронами, один из которых сбили. В Грайвороне в результате удара БПЛА по автомобилю погиб мирный житель, еще один получил осколочные ранения и попал в горбольницу №2 в облцентре. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Сегодня ночью из-за сброса взрывных устройств с БПЛА в Грайвороне разрушения получили квартира в МКД и пять машин, в Замостье — два транспортных средства.

Над Корочанским и Красногвардейским районом уничтожили по одному беспилотнику. Последствий не обнаружено.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка и Поповка обстреляли 19 снарядами и девятью дронами, один из которых сбили. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Ленинский, селам Вознесеновка, Мешковое, Муром, Ржевка, Сурково и хутору Марьино ударили шестью артснарядами и 34 БПЛА, 32 из которых ликвидировали. Накануне стало известно, что при совершенном ранее обстреле пострадал частный дом на хуторе Гордюшкин.

Сутками ранее ВСУ атаковали семь белгородских муниципалитетов с помощью как минимум 32 боеприпасов и 97 БПЛА. В результате никто не пострадал, установлен ряд разрушений.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова