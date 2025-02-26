За сутки по Белгородской области ударили почти 100 БПЛА

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 32 боеприпасов и 97 БПЛА. В результате никто не пострадал. Разрушения установлены в девяти частных домовладениях и трех автомобилях. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Борисовском районе хутор Казачье-Рудченское обстреляли с помощью четырех боеприпасов и одного дрона. Без последствий.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Двулучное, Долгое, Кукуевка, Логачевка и Посохово подверглись атакам 41 беспилотника, 37 из которых сбили. В селе Кукуевка были повреждены четыре единицы спецтехники, в селе Посохово — инфраструктурный объект водоснабжения.

В Волоконовском районе по поселку Малиново, селам Борисовка, Тишанка, хуторам Гаевка и Давыдкин ударили с помощью восьми боеприпасов и шести БПЛА. Разрушения получили три частных дома, легковушка, две надворные постройки, объект торговли и линия электропередачи.

В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Безымено, Новостроевка-Вторая и Новостроевка-Первая обстреляли с помощью 11 боеприпасов и двух дронов. Ночью в селе Новостроевка-Первая в результате сброса взрывных устройств с беспилотника пострадали частное домовладение и автомобиль.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Графовка, Демидовка и Колотиловка ударили двумя артснарядами и десятью БПЛА. Повреждения установлены в соцобъекте.

В Шебекинском округе поселок Ленинский, села Архангельское, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка подверглись атакам с помощью семи боеприпасов и 36 беспилотников, 32 из которых ликвидировали. В селе Муром два частных дома были разрушены и один поврежден, в селе Архангельское — поврежден один частный дом.

Над Яковлевским округом система ПВО уничтожила ряд воздушных целей. В поселке Томаровка вследствие падения обломков пострадали частное домовладение и автомобиль.

Сутками ранее ВСУ ударили по семи белгородским муниципалитетам с помощью как минимум 24 боеприпасов и 42 дронов. В результате пострадал один мирный житель, установлен ряд разрушений.

Алина Морозова