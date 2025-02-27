Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 февраля

14:00. В Липецке началась установка защитных укрытий. Всего в облцентре планируется установить 28 модульных конструкций. Об этом сообщили в городской администрации.

13:50. В общий состав потерь Украины на курском направлении вошли более 63 835 человек, следует из ежедневной сводки МО РФю

13:45. За сутки вооруженные силы Украины лишились свыше 240 военнослужащих в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

13:35. Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский в Касторенском районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

12:45. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

12:16. Отбой ракетной опасности в Орловской области — губернатор Андрей Клычков.

12:08. В Орловской области объявлена ракетная опасность, сообщил мэр облцентра Юрий Парахин.

11:37. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

11:26. Следователи СКР будут расследовать атаки Белгородской области со стороны ВСУ, в результате которых погиб один мирный житель. Об этом сообщили в ведомстве.

9:48. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 35 боеприпасов и 77 беспилотников. В результате один человек погиб и один пострадал. Повреждения установлены в двух частных домовладениях и квартире МКД, восьми транспортных средствах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:41. Белгородские власти определились с кандидатурой директора фонда помощи раненым детям. Речь идет о главвраче детской областной больницы Ирине Кизиловой. На следующей неделе кандидатуру вынесут на обсуждение руководителей общественных организаций. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении».

9:14. Расчеты FPV-дронов Центра «Рубикон» поразили бронированную технику, автомобили и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

9:01. Ночью мирный житель погиб в результате сброса взрывного устройства на город Грайворон в Белгородской области. Еще один человек пострадал и попал в больницу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

8:06. Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА никто не пострадал, разрушений нет.

7:18. За ночь над Россией сбили 19 БПЛА, в том числе 12 над Орловской областью и по три над Белгородской и Курской. Об этом сообщили в Минобороны.