Мирный житель погиб от удара дрона по автомобилю в Белгородской области

ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на автомобиль в городе Грайворон Белгородской области. В результате погиб мирный житель, от полученных ран он скончался на месте до приезда медиков. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Еще один мирный житель получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног. Его доставили в городскую больницу №2 в облцентре.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова