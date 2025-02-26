Следователи установили личность хозяина собак, покусавших ребенка в Сочи

Следователи СКР установили личность хозяина собак, напавших на девятилетнего мальчика в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Сейчас 48-летний сочинец задержан, его допрашивают. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Ранее следователи Адлерского района возбудили уголовное дело из-за нападения двух домашних собак на ребенка в Сочи. Собаки крупной породы находились на улице без присмотра хозяина. Ребенку помогли прохожие, отогнавшие животных. Сейчас пострадавшего доставили в больницу. Прокуратура начала проверку.

Алина Зорина