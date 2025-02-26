Трамп: Украина может забыть о вступлении в НАТО

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов, на какие уступки предстоит пойти Украине для урегулирования конфликта. Он заявил, что Киев может забыть о вступлении в Североатлантический альянс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Я думаю, что это и есть причина, по которой все началось»,— прокомментировал господин Трамп стремление Украины вступить в НАТО (цитата по Associated Press). Кроме того, глава Белого дома, что он не намерен давать Киеву серьезных гарантий безопасности. «Мы заставим Европу сделать это»,— добавил господин Трамп.

18 февраля в столице Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций РФ и США. Дональд Трамп назвал эту встречу «очень хорошей» и признался, что после нее стал «намного более уверен» в достижении сделки по Украине. Президент России Владимир Путин, говоря про переговоры, сказал, что оценивает их «высоко, результат есть».

Владимир Путин называл отказ Украины от стремления в НАТО одним из условий мирного урегулирования конфликта. МИД Украины отказывался от любых альтернатив приглашению в альянс.

О перспективах вступления Украины в НАТО — в материале «Ъ» «Язык от Киева уведет».