Язык от Киева уведет

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обратиться с предложением пригласить Украину в НАТО не к Дональду Трампу, а к уходящему президенту США Джо Байдену. На это заявление, выявившее фундаментальные расхождения в оценках ключевых вопросов украинского кризиса и нарастающее отчуждение между украинским лидером и избранным президентом США отреагировал миллиардер Илон Маск, входящий в ближайшее окружение избранного президента США Дональда Трампа. Он оставил свой комментарий в виде эмодзи: лица человечка с недоуменно поднятой бровью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последние заявления Владимира Зеленского выявили фундаментальные расхождения в оценках ключевых вопросов украинского кризиса и нарастающее отчуждение между ним и избранным президентом США Дональдом Трампом

Фото: Shannon Stapleton / REFILE - QUALITY REPEAT / Reuters Последние заявления Владимира Зеленского выявили фундаментальные расхождения в оценках ключевых вопросов украинского кризиса и нарастающее отчуждение между ним и избранным президентом США Дональдом Трампом

Фото: Shannon Stapleton / REFILE - QUALITY REPEAT / Reuters

Резонансное заявление Владимира Зеленского о том, что он намерен в ближайшее время сдвинуть с мертвой точки решение вопроса о членстве Украины в НАТО, причем сделать это в обход избранного президента США Дональда Трампа, было сделано по итогам его общения с кандидатом на пост канцлера Германии Фридрихом Мерцем.

«Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО, потому что он сейчас является действующим президентом США и от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что, пока сегодня он еще не в Белом доме, от него не зависит»,— сообщил Владимир Зеленский журналистам после состоявшегося в понедельник визита в Киев Фридриха Мерца, пообещавшего Киеву более активную военную поддержку.

Владимир Зеленский сделал акцент на том, что ему важно получить заветный сигнал из Вашингтона еще до 20 января будущего года, когда вступит в должность 47-й президент США. «Сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть»,— убежден он.

Кроме того, Владимир Зеленский дал понять, что он готов уже сегодня обсуждать с европейскими союзниками вопрос об их будущих обязательствах по обеспечению безопасности Киева без участия в этом обсуждении избранного президента США.

Так, по его словам, Киев размышляет над предложением президента Франции Эмманюэля Макрона о размещении иностранных войск на Украине как о временной альтернативе членству страны в альянсе. «Скажу вам откровенно: мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля. Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые гарантировали бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО? Но мы должны иметь до этого ясное понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО»,— пояснил он.

Заявление украинского лидера, продемонстрировавшее его намерение решать будущее страны за спиной и вопреки воле без пяти минут действующего президента США, стало открытым вызовом Дональду Трампу со стороны Владимира Зеленского, чего до этого он предпочитал не делать.

Первым из новой команды Белого дома на выпад украинского президента отреагировал Илон Маск, выразив по этому поводу удивление. Под размещенным в соцсети Х видео, где господин Зеленский заявляет, что от избранного президента США в вопросе приглашения Украины в НАТО пока ничего не зависит, Илон Маск разместил эмодзи, изображающий лицо человечка с приподнятой от удивления бровью.

Судя по всему, Владимир Зеленский предпринял попытку решать вопрос о вступлении в НАТО в обход избранного президента США в связи с тем, что он окончательно утратил надежду на возможность договориться по этому вопросу с будущей администрацией США, убедившись в бесперспективности таких попыток после 20-минутного общения с Дональдом Трампом в субботу в Париже при посредничестве президента Франции Эмманюэля Макрона.

Незадолго до этого на Украине с новой силой разгорелась дискуссия о возможности получить приглашение в НАТО в разгар противостояния с Россией. В интервью телеканалу Sky News Владимир Зеленский допустил возможность остановки украинского конфликта, если подконтрольные Киеву территории возьмут «под зонтик» НАТО. По его словам, предоставление для части Украины членства в альянсе завершило бы «горячую фазу» конфликта, но этого «никто не предлагал».

Новым ударом для украинского лидера стало интервью Дональда Трампа телеканалу NBC, которое он дал в минувшее воскресенье, уже после посещения Елисейского дворца. На вопрос ведущей «Сократите ли вы финансирование Украины?» будущий глава Белого дома быстро ответил: «Почти наверняка».

Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что работает над завершением украинского конфликта еще до вступления в должность президента.

На уточняющий вопрос «Говорили ли вы с президентом Путиным после выборов в США?» Дональд Трамп заявил: «Не хочу ничего говорить по этому поводу. Не хочу делать ничего, что могло бы помешать переговорам. Позвольте пояснить, о чем идет речь. В этом конфликте люди гибнут в невиданных прежде масштабах, можно провести параллель со Второй мировой войной, и тогда вы поймете, о чем я говорю».

«Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие. Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. «Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня. Он хочет мира»,— повторил господин Трамп ту же мысль о Владимире Зеленском в интервью New York Post.

Однако Владимир Зеленский фактически дезавуировал это заявление в ходе своих переговоров с европейскими союзниками, выразив решимость Киева продолжать войну. В частности, в ходе переговоров с посетившим Киев в понедельник премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом украинский президент связал ситуацию вокруг Украины с событиями в Сирии. По его оценке, на Украине находится 800 тыс. российских военных и все эти силы «Россия бросит в Сирию, если Украина проиграет».

На фоне размолвки Владимира Зеленского и Дональда Трампа перспективы завершения украинского конфликта во вторник активно прокомментировали и в Москве. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, в Кремле внимательно следят за развитием ситуации после недавней встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Париже. В этой связи господин Песков отметил, что «от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина». И напомнил о декрете президента Зеленского, запрещающем любые контакты с российским руководством.

Сергей Строкань