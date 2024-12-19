Кандидаты в президенты МОК померились радикальностью

Глава Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу подтвердил репутацию самого неординарного и экстравагантного среди всех тяжеловесов спортивной политики. Предвыборная программа господина Коу, который наряду с еще шестью кандидатами будет бороться в марте за пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), содержит предложения о проведении радикальных реформ в олимпийском движении. Они включают в себя даже наполнение программы зимней Олимпиады видами из летней — за счет тех, которые проходят в закрытых помещениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению кандидата в президенты МОК Себастьяна Коу, программу менее масштабных и востребованных у аудитории зимних Олимпийских игр можно наполнить, перенеся в нее некоторые виды из летних

Фото: Attila Kisbenedek / AFP По мнению кандидата в президенты МОК Себастьяна Коу, программу менее масштабных и востребованных у аудитории зимних Олимпийских игр можно наполнить, перенеся в нее некоторые виды из летних

Фото: Attila Kisbenedek / AFP

Международный олимпийский комитет опубликовал так называемые манифесты кандидатов на пост президента структуры. В следующем году его покинет руководивший МОК с 2013 года Томас Бах.

Преемник господина Баха будет выбран в марте в Греции, а на освобождающуюся должность претендуют сразу семь человек.

Это главы крупных международных федераций — легкой атлетики, гимнастики, велоспорта и лыжных видов британец Себастьян Коу, японец Моринари Ватанабэ, француз Давид Лапартьян и швед Юхан Элиаш, вице-президент МОК испанец Хуан-Антонио Самаранч-младший, член исполкома МОК иорданец Фейсал ибн Хусейн, а также бывшая олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри, руководящая спортом в Зимбабве.

Манифест — это, по сути, предвыборная программа в сжатом формате, ключевые идеи кандидата. О необходимости вносить изменения в принципы функционирования олимпийского движения, следуя «вызовам времени», говорится во всех из них. Но большинство инициатив — о повышении привлекательности спорта для молодежи и ее роли в нем, об активном внедрении новых технологий, заботе об окружающей среде — выглядят довольно предсказуемыми и очевидными. Исключений очень мало.

Так, например, Моринари Ватанабэ (.pdf), как выяснилось, рассматривает вариант с проведением Олимпийских игр не в одном, а в пяти городах сразу, причем разбросанных по разным континентам, чтобы снизить расходы на них и обеспечить круглосуточное насыщение эфира топовыми трансляциями.

Среди всех манифестов выделяется тот, что принадлежит Себастьяну Коу (.pdf). Документ выдержан в удивительно жесткой стилистике, а речь в нем идет как раз о радикальных реформах.

Необходимость их господин Коу объяснил тем, что, на его взгляд, в данный момент в МОК «слишком много власти сосредоточено в руках слишком маленького количества людей», а «процесс принятия решения разбалансирован». В списке этих реформ, конечно, оказалась и та, что связана с «защитой» женского спорта. Под ней Себастьян Коу подразумевает отнюдь не то, что имел в виду Томас Бах и его соратники, когда допускали на состоявшуюся летом парижскую Олимпиаду двух ставших ее чемпионками боксерш — Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедших ранее гендерные тесты и отстраненных от соревнований Международной боксерской ассоциацией (IBA), а нечто совершенно противоположное.

Он настаивает на «научном» подходе к допуску, основанном на анализе основных показателей организма, иными словами, тех же тестах, использующихся и в World Athletics, заключая, что «в противном случае мы получим то, что получили в Париже». Выступления Иман Хелиф и Линь Юйтин и в самом деле спровоцировали чрезвычайно громкий скандал.

Но еще смелее выглядит идея о «балансе» Олимпиад. О нем Себастьян Коу подробно рассказал в приуроченном к публикации манифеста интервью BBC.

Господин Коу полагает, что программу гораздо менее масштабных и востребованных у аудитории зимних Олимпийских игр можно наполнить, перенеся в нее некоторые виды из летних — такие, в которых соревнуются в закрытых помещениях и которые не зависят от погоды и, скажем, качества снежного покрытия. Ранее такие корректировки рассматривались как невозможные из-за привычки МОК следовать традициям.

Этими заявлениями Себастьян Коу подтвердил репутацию самого неординарного и экстравагантного среди современных спортивных политиков-тяжеловесов. В действительности он уже неоднократно показывал себя противником действующего руководства МОК и устоев организации в принципе. Самая свежая история касается решения World Athletics первой из спортивных федераций выплачивать олимпийские призовые — по $50 тыс. победителям парижской Олимпиады. МОК неоднократно критиковал господина Коу за это, называя практику «порочной» и «усиливающей неравенство». А эксперты предполагали, что, атакуя его, олимпийские лидеры хотят снизить шансы «оппозиционера» на победу в выборах, еще недавно представлявшиеся чрезвычайно высокими.

Алексей Доспехов