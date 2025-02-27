Как рассматривали законопроект о муниципальной реформе

Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 года председателями комитетов Совета федерации и Думы по госстроительству Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым. Он был разработан в развитие положений обновленной в 2020 году Конституции по аналогии с принятым в декабре 2021-го законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» и должен заменить действующий федеральный закон о местном самоуправлении (МСУ), принятый в 2003 году.

Главной новацией проекта стал обязательный переход с двухуровневой системы МСУ (городские и сельские поселения — городские и муниципальные округа) на одноуровневую с ликвидацией поселенческого уровня. Кроме того, авторы предложили закрепить в качестве одного из вариантов избрание глав муниципалитетов представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных главой региона, а также дать губернатору право объявить мэру выговор (за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению отдельных государственных полномочий) и отрешить главу муниципалитета от должности в случае непринятия им мер по устранению причин, ставших поводом для наказания.

Законопроект о реформе МСУ был принят в первом чтении 25 января 2022 года, а обсуждение его во втором чтении планировалось на конец февраля — начало марта. Затем срок представления в профильный комитет поправок ко второму чтению несколько раз продлевался, и до включения документа в думскую повестку дело дошло лишь в конце 2024 года. Однако запланированное на 12 декабря обсуждение проекта во втором чтении так и не состоялось: совет Думы по инициативе Вячеслава Володина перенес рассмотрение на следующий год. Как пояснил спикер, законопроект «требует дополнительного изучения и проработки с учетом поступивших замечаний и предложений». Незадолго до этого Госсовет (парламент) Татарстана обратился к председателю Госдумы с письмом, в котором изложил свои аргументы против реформы и попросил учесть мнение республики.

Наконец, 20 января 2025 года господин Володин поручил депутатам подготовить поправку, позволяющую субъектам РФ самостоятельно определять модель МСУ на своей территории. Эта норма вошла в пакет из 64 новых поправок, который профильный комитет по госстроительству одобрил 17 февраля. Согласно утвержденной формулировке, в субъектах РФ, «имеющих социально-экономические, исторические, национальные и иные особенности», может быть сохранена двухуровневая система МСУ.