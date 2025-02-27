ГЧП ищет обход ставки

В условиях высокой ключевой ставки и ослабления бюджетного импульса рынок государственно-частного партнерства сейчас оказался в весьма непростой ситуации. Как отмечалось вчера на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса», регионы в нынешних макроэкономических условиях порой останавливают даже готовые проекты. Поскольку подобные задержки приводят к их удорожанию, власти и участники рынка искали альтернативные способы поддержки таких инициатив. Среди них — приоритизация проектов и переход к долгосрочному планированию, а также активизация частных вложений, в том числе за счет механизмов снижения стоимости заемных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В 2024 году в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий было заключено 215 соглашений на 2,3 трлн руб., сообщил в среду замглавы Минэкономики Максим Колесников на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса». Отметим, таким образом, показатель более чем вдвое превысил итоги 2023 года (почти 1 трлн руб.), впрочем, такой рост обусловлен заключением соглашения по проекту высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург (1,8 трлн руб.). В целом ситуацию на рынке участники форума характеризовали как весьма непростую — в силу высокой ключевой ставки и ослабления бюджетного импульса.

По словам первого вице-президента Газпромбанка Алексея Чичканова, если раньше проекты хоть «со скрипом проворачивались», то сейчас инициативы «не просто медленно идут, они реально останавливаются» — регионы ставят на паузу даже готовые проекты. При этом, предупредил он, отсрочки инфраструктурных проектов приводят к их удорожанию — сейчас в высокой степени готовности проекты на 1 трлн руб., их сдвиг, например, на год может обойтись в 91 млрд руб. (с учетом индекса-дефлятора — 9,1% на 2024 год) и еще 45 млрд руб. с учетом роста стоимости финансирования. По словам Алексея Чичканова, сейчас стоит уделить внимание подготовке новых проектов — они в дефиците.

На этом фоне обсуждаются разные инструменты поддержки рынка и повышения эффективности механизма ГЧП. Среди регуляторных мер, по словам Максима Колесникова, прорабатывается сокращение случаев согласования изменений в концессионных соглашениях с антимонопольными органами — обсуждается ограничение перечня только существенными правками (сейчас под контроль попадают все). Для повышения прозрачности планируется и некоторое ужесточение — Минэкономики планирует учитывать в финансовом участии публичной стороны также бюджетные средства, полученные инвесторами за рамками соглашения в виде взносов в уставный капитал. Связано это с тем, что сейчас появляются проекты, где источником является «квазибюджетное финансирование через формирование концессионера на базе различных корпораций развития», аффилированных с регионом.

Участникам рынка, как следовало из дискуссий, нужна большая определенность — приоритизация правительством проектов, которые могли бы реализоваться в формате ГЧП, по годам и отраслям, а также долгосрочное планирование. По словам замгендиректора «ВТБ Инфраструктурный холдинг» Андрея Аверина, в последние годы «две трети пара уходит в гудок, а не на движение» — инвесторы тратят много ресурсов на подготовку проектов, которые могут быть не нужны государству. Надеются в бизнес-сообществе и на более активное прямое участие государства. Глава РСПП Александр Шохин, в частности, предложил снять ряд бюджетных ограничений и подумать над формированием бюджетного инфраструктурного фонда, который «за счет переходящих остатков обеспечит бесперебойное финансирование». Вице-президент РСПП Игорь Вдовин также считает, что ВЭБ, который готовится взять на себя роль верификатора эффективности ГЧП-проектов стоимостью от 3 млрд руб. (см. “Ъ” от 24 января), должен взять на себя и риски — проекты, что сейчас не реализовались, «уперлись в риски, связанные с денежно-кредитной политикой».

В остальном участники форума искали способы привлечь внебюджетные средства в текущих условиях. Предложение, которое высказывалось чаще всего,— снижение риск-веса по проектам ГЧП и концессиям. Директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков пояснил, что банки, финансируя концессии или ГЧП, несут повышенную нагрузку (применяется коэффициент потребления капитала от 80% до 130%), хотя не принимают на себя процентные риски, что в итоге снижает потенциал инвестиций. Как сообщил начальник центра стратегического анализа ЦБ Вячеслав Буньков, регулятор готов пойти на это — свою концепцию ЦБ представит в марте, а в 2026 году механизм может заработать.

Евгения Крючкова