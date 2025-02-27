Сделки в переговорном режиме

На фоне восстановления российского фондового рынка в последние две недели выделялись акции СПБ Биржи: их стоимость выросла в два раза, а по ликвидности бумаги вошли в топ-10. Участники рынка указывают, что ожидания снятия санкций особенно актуальны для этой площадки, которая ранее активно торговала иностранными ценными бумагами. Впрочем, пока перспективы ослабления санкционных ограничений выглядят туманно, о чем свидетельствует и последние заявление главы МИДа Сергея Лаврова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Лидером фондового рынка последних двух недель, то есть со времени телефонного разговора президентов России и США (см. “Ъ” от 14 февраля), стали акции СПБ Биржи, которые поднимались в цене более чем на 120%. В ходе торгов вторника они достигали отметки 340 руб., максимума с апреля 2022 года. Даже с учетом коррекции в среду, 26 февраля, их стоимость выросла в два раза. При этом другие ликвидные бумаги подорожали в лучшем случае на 50% («Сегежа»), а в большинстве — на 10–30%. В частности, акции «Газпрома» выросли в цене за этот период на 20%, «Норильского никеля» — на 15%, ВТБ — на 12%. Индекс Московской биржи за этот период вырос на 8,3%.

На движение российского рынка в последние дни наибольшее влияние оказывают политические новости. Вечером 12 февраля состоялся телефонный разговор между президентами РФ и США, что привело к резкому росту рынка (см. “Ъ” от 14 февраля). А 18 февраля в Эр-Рияде уже состоялись первые после долгого перерыва российско-американские переговоры, что также поддержало позитивный настрой. Однако в среду, 26 февраля, слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, а также об исключении варианта заморозки конфликта по линии боевого соприкосновения послужили поводом для «медвежьей» игры на фондовом рынке. Индекс Московской биржи опускался до отметки 3233,39 пункта, почти на 2,8% ниже закрытия вторника. По словам аналитика «Алор Брокера» Игоря Соколова, те инвесторы, «кто покупал на ожиданиях скорого снятия санкций, умерили свой пыл и фиксировали прибыль». Впрочем, к концу основной сессии индекс отыграл часть падения и остановился на отметке 3276 пунктов, потеряв за день лишь 1,5%.

К этому времени акции СПБ Биржи вошли в десятку наиболее ликвидных ценных бумаг. За 11 дней объем операций с ними превысил 43 млрд руб. По словам аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, столь стремительный взлет этих акций «связан главным образом с надеждами на улучшение отношений между РФ и Западом и постепенным снятием санкций с финансового сектора страны». В перспективе это могло бы позволить площадке возобновить торги иностранными акциями, которые были основным бизнесом СПБ Биржи до санкций, указывает он. До ноября 2023 года на этой бирже торговались около 2 тыс. иностранных ценных бумаг, прежде всего акций американских компаний. Даже в 2022 году объем торгов превысил $122 млрд, но уже в 2024 году опустился ниже 50 млрд руб. По мнению аналитика инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилла Климентьева, «при снятии ограничений торговая площадка может стать одним из главных претендентов на восстановление позиций на рынке».

Бурному росту акций биржи могло способствовать и то обстоятельство, что до последнего времени они были в числе аутсайдеров российского фондового рынка. В начале 2022 года их котировки находились возле 1 тыс. руб., но к началу СВО акции потеряли в цене почти 37%, а к августу того же года опустились ниже 100 руб. Весь 2024 год котировки не превышали 150 руб. Вместе с тем индекс Московской биржи в 2022 году падал менее чем в два раза относительно начала года, а в мае 2024 года даже достигал отметок выше, чем в конце февраля 2022 года. Даже коррекция во второй половине 2024 года была почти полностью компенсирована в начале 2025 года.

Однако на продолжение рост котировок акций торговой площадки эксперты смотрят осторожно, отмечая, что рост акций СПБ Биржи не выглядит устойчивым. По мнению Игоря Додонова, «до полного урегулирования украинского конфликта и нормализации отношений между РФ и Западом сторонам, по-видимому, предстоит пройти долгий и нелегкий путь, а перспективы ослабления санкционных ограничений, введенных против нашей страны в большом количестве, выглядят и вовсе туманно». Как поясняет Игорь Соколов, большая часть заблокированных клиентских активов находится в ЕС, «который ведет гораздо более агрессивную риторику в адрес российских компаний, и вероятность снятия этих санкций невелика по сравнению с вероятностью снятия санкций США».

Кирилл Балабанов