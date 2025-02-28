Всех посчитать

В последний день февраля отмечается Международный день редких заболеваний. В России редкими считаются те болезни, которые встречаются не более чем у десяти человек на 100 тыс. В перечне редких заболеваний Минздрава РФ от 13 февраля 2025 года содержится 296 наименований. А вот посчитать точное количество пациентов очень сложно: единой системы государственного учета не существует. По разным данным, пациентов этих от 50 тыс. до 1,5 млн. Чтобы финансировать их лечение, надо как минимум их посчитать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Пашина

Оксана Пашина



О необходимости создания регистра неоднократно говорил Сергей Куцев — директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской генетике.

— В России есть регистры отдельных редких заболеваний, обусловленных генетическими причинами. И большинство из них было создано по инициативе Ассоциации медицинских генетиков,— рассказал он корреспонденту Русфонда.

В 2016 году появился первый регистр — пациентов с фенилкетонурией, затем регистры пациентов с мукополисахаридозом, болезнями Фабри, Ниманна — Пика, Помпе, со спинальной мышечной атрофией, с муковисцидозом, миодистрофией Дюшенна, нейрофиброматозом, наследственными заболеваниями сетчатки.

При этом важно понимать, что регистр — это не просто список персональных данных пациентов и их диагнозов. Это возможность анализировать количество заболевших по годам, выяснять, в каком возрасте болезнь дебютировала и какой фактор ее запустил, какую роль сыграла наследственность, отслеживать динамику состояния пациента, оценивать характер и эффективность лечения, прогнозировать потребность в дорогих препаратах.

По мнению Сергея Куцева, создание регистра и его наполнение может значительно повысить эффективность лечения пациентов с орфанными заболеваниями.

Сейчас на уровне государства учет таких пациентов существует только в виде двух регистров, которые находятся в ведении Минздрава. Это регистр редких жизнеугрожающих заболеваний, включающий 24 диагноза, и регистр высокозатратных нозологий, в который входит 14 диагнозов, из них орфанных заболеваний — 11. А всего в перечне Минздрава почти 300 редких заболеваний, то есть большая часть пациентов находится вне централизованного государственного контроля.

Создание регистра — очень масштабная и сложная работа, на пути которой стоят и экономические, и законодательные препятствия, и человеческий фактор.

Во-первых, сложность постановки правильного диагноза. Зачастую пациенты проходят десятки врачей, прежде чем заболевание будет окончательно и верно определено. Большая часть орфанных заболеваний имеет генетическую природу, а медико-генетические центры есть не во всех регионах.

Далее, информацию о пациенте должен передавать в регистр и обновлять хотя бы раз в год лечащий врач. Это дополнительная и очень существенная нагрузка, которая никак пока не оплачивается. Притом что эффективность регистра напрямую зависит от вовлеченности и добросовестности специалистов на местах.

Тут могли бы помочь НКО, которые работают с пациентами с орфанными заболеваниями. Но их инициативу ограничивает закон об охране персональных данных, который не позволяет передавать имена и фамилии, адреса и телефоны, а это необходимо, чтобы регулярно обновлять данные в регистре.

Наконец, не все регионы заинтересованы в своевременной передаче информации на федеральный уровень. Включение пациента в регистр означает автоматическое обязательство региона обеспечивать больного человека лекарством. А препараты часто очень дорого стоят. Поэтому регионы не спешат увеличивать финансовую нагрузку на свой бюджет.

— Когда-то я понял, что нужно долго говорить об одной проблеме, упорно и на разных площадках — и тогда что-то сдвигается,— отмечает Сергей Куцев, приводя в пример расширение программы неонатального скрининга с пяти до 36 заболеваний.

Поэтому в День редких заболеваний хочется напомнить, что единый регистр очень нужен и его ждут и пациенты, и врачи.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда