Сталь не держится в Китае

Растущие торговые барьеры начнут оказывать влияние на экспорт стали из Китая к концу 2025 года, отмечают в S&P Global. По данным китайской таможни, которые приводят аналитики, экспорт полуфабрикатов и готовой стали из Китая в 2024 году достиг исторического максимума в 117,05 млн тонн, что на 25,1% больше, чем годом ранее. Отгрузки росли на фоне слабого внутреннего спроса, оказывая давление на мировые цены. Как подсчитали в БКС, мировые цены на сталь в 2024 году снизились на 11% год к году, до $505–600 за тонну.

По данным Platts и Китайской ассоциации производителей железа и стали, которые приводит S&P Global, с начала 2024 года по февраль 2025 года против Китая было возбуждено около 29 крупных дел, связанных с торговлей сталью. Антидемпинговые пошлины на некоторые китайские стальные изделия с начала 2025 года ввели Вьетнам, Южная Корея, Колумбия, ЕС и Малайзия. Кроме того, расследуются еще 19 торговых дел, в основном антидемпинговых пошлин, из 14 стран и регионов против китайской стали, указывают аналитики. По оценкам, которые приводит S&P Global, если все дела приведут к введению импортных пошлин, то будет затронуто около 9,44 млн тонн ежегодного экспорта стали из Китая.

В России с января 2020 года действует антидемпинговая пошлина от 12,69% до 17% в зависимости от производителя в отношении оцинкованного проката из Китая. Изначально срок действия меры должен был истечь 5 января 2025 года. Но, сообщала ЕЭК, в адрес департамента защиты внутреннего рынка комиссии поступило заявление, по результатам рассмотрения было начато повторное антидемпинговое расследование и пошлина продлена до 1 сентября 2025 года. Повторное расследование ранее инициировали «Северсталь», НЛМК и ММК (см. “Ъ” от 9 сентября 2024 года).

Китайский трейдер, чье мнение приводит S&P Global, считает, что экспорт стали из Китая в этом году, скорее всего, сократится, но может остаться на уровне 100 млн тонн, поскольку снижение будет постепенным. Другой собеседник сообщил, что увеличение давления на экспорт ожидается в 2026 году. При этом, пишет S&P Global, основная причина растущего экспорта стали из Китая — спад в секторе недвижимости страны и, как следствие,— слабый внутренний спрос. По оценкам, которые приводит S&P Global, потребление стали в КНР в 2024 году снизилось на 4,8% год к году, до 892,87 млн тонн — минимума за шесть лет. Относительно 2021 года, когда рынок недвижимости был на пике, потребление упало на 10,2%.

По оценкам Всемирной ассоциации стали (WSA), в январе этого года Китай сократил выплавку стали на 5,6% год к году, до 81,9 млн тонн. По данным источников и Национального бюро статистики, на которые ссылается S&P Global, суточный объем производства стали в Китае в первом квартале, вероятно, будет выше среднего уровня в четвертом квартале 2024 года (2,57 млн тонн в сутки) и немного ниже уровня первого квартала прошлого года (2,82 млн тонн в сутки). На этом фоне снижение внутреннего спроса может стимулировать рост экспорта стали из Китая в первом квартале, отмечает S&P Global.

Анатолий Костырев