В 2025 году в Татарстане благоустроят 21 общественное пространство за 639,7 млн руб. Работы охватят Казань и 15 муниципальных районов республики. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на благоустройство городских пространств направят 639,7 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане на благоустройство городских пространств направят 639,7 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани обновят три территории на 304,5 млн руб.: бульвар по улице Серова (200 млн), сквер на улице Миславского (80 млн) и территорию у Большого и Малого Чайковых озер (24,5 млн).

Самым крупным проектом в районах станет благоустройство парка Победы в Кукморе за 110 млн руб. Также значительные средства направят на обновление набережной озера Карасиха в поселке Васильево Зеленодольского района (27,5 млн), сквера по улице Школьной в Высокогорском районе (20,1 млн) и парка Молодоженов в селе Пестрецы (22 млн).

Среди других проектов — сквер Памяти в селе Введенская Слобода, благоустройство пляжа на реке Карла в Буинском районе и продолжение развития туристического маршрута «Волжская тропа» в Верхнеуслонском и Камско-Устьинском районах.

По условиям контракта все работы должны завершиться к 1 декабря 2025 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Как раннее сообщали, всего в Татарстане в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет благоустроено 51 общественное пространство .

Анар Зейналов