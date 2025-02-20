В 2025 году в Татарстане по нацпроекту обновят парки и скверы на 1,7 млрд рублей
В 2025 году в Татарстане по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 51 общественное пространство на сумму свыше 1,7 млрд руб., из которых почти 244 млн руб. — средства республиканского бюджета. Программа будет реализовываться по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В рамках программы обновления семь объектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, получат новый облик.
Среди них есть следующие проекты:
- «Верхний променад берега Свияги» в Свияжске (Зеленодольский район);
- «Развитие улиц Вокзальная и Ометова» в Агрызе (Агрызский район);
- «Квантовый бульвар» в Иннополисе (Верхнеуслонский район);
- «Арские сюжеты — новая жизнь исторического квартала» в Арске (Арский район).
Также обновят пейзажный парк «Камашево» в Менделеевске (Менделеевский район), исторический квартал Зеленодольска «Полукамушки». В Чистополе запланировано комплексное благоустройство улицы Ленина на участке от улицы Льва Толстого до улицы Нариманова.
Ранее сообщалось, что после благоустройства второй очереди на бульваре Серова в Казани создадут игровую зону с водой и высадят общественный огород.