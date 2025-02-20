В 2025 году в Татарстане по нацпроекту обновят парки и скверы на 1,7 млрд рублей

В 2025 году в Татарстане по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 51 общественное пространство на сумму свыше 1,7 млрд руб., из которых почти 244 млн руб. — средства республиканского бюджета. Программа будет реализовываться по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В рамках программы обновления семь объектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, получат новый облик.

Среди них есть следующие проекты:

«Верхний променад берега Свияги» в Свияжске (Зеленодольский район);

«Развитие улиц Вокзальная и Ометова» в Агрызе (Агрызский район);

«Квантовый бульвар» в Иннополисе (Верхнеуслонский район);

«Арские сюжеты — новая жизнь исторического квартала» в Арске (Арский район).

Также обновят пейзажный парк «Камашево» в Менделеевске (Менделеевский район), исторический квартал Зеленодольска «Полукамушки». В Чистополе запланировано комплексное благоустройство улицы Ленина на участке от улицы Льва Толстого до улицы Нариманова.

Ранее сообщалось, что после благоустройства второй очереди на бульваре Серова в Казани создадут игровую зону с водой и высадят общественный огород.

Артём Дергунов