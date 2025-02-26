«Грузинская мечта» закручивает законы

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» (ГМ) собирается в марте и апреле принять новые законы, которые позволят властям лучше контролировать НКО и СМИ. Кроме того, планируется восстановить в уголовном кодексе статью «Государственная измена, измена родине». К этим шагам Тбилиси подтолкнуло, в частности, нежелание нынешнего руководства США следовать «демократической повестке» администрации Джо Байдена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

О намерении обновить законодательство Грузии премьер-министр Ираклий Кобахидзе рассказал сразу после январской инаугурации Дональда Трампа. Поддержав первые заявления и шаги американского лидера против «глубинного государства США», господин Кобахидзе анонсировал несколько законодательных актов, главным из которых считается закон «О регистрации иностранных агентов».

Этот документ на днях был зарегистрирован на заседании бюро грузинского парламента. Он должен заменить ныне действующий закон «О прозрачности иностранного влияния», принятый в прошлом году, несмотря на сопротивление неправительственных организаций и оппозиционеров.

Премьер Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили неоднократно сетовали на то, что крупнейшие НКО, финансируемые США и ЕС, отказываются регистрироваться в специальном реестре Минюста Грузии, как того требует закон.

А действенных механизмов принуждения в документе не содержится.

Зато такие механизмы, по словам спикера Папуашвили, нашлись в американском Законе о регистрации иностранных агентов (FARA). Этот закон был слово в слово переведен на грузинский язык, после чего его и зарегистрировали в парламенте. «Мы ничего не изменили, даже точки и запятые, вплоть до упоминания “президента США” и “Конгресса США”»,— подчеркнул спикер, пообещав, что ко второму чтению в документе все-таки будут фигурировать «президент Грузии» и «парламент Грузии».

Самое важное положение FARA переносится в грузинский вариант без изменений: вводится уголовная ответственность за отказ от регистрации иностранным агентом. В УК Грузии появится новая статья «Отказ от выполнения закона о регистрации иностранным агентом», предусматривающая в качестве санкции тюремное заключение сроком до пяти лет либо очень крупный штраф как для физических, так и для юридических лиц. Напомним, что предыдущая редакция закона об иноагентах вообще не касалась физических лиц и предусматривала лишь административные санкции.

Лидеры ГМ не скрывают: их вдохновило то, что президент США Дональд Трамп своим указом практически остановил деятельность таких крупнейших доноров оппозиционных сил в Грузии и во всем мире, как USAID и Национальный фонд демократии (NED, объявлен в РФ нежелательной организацией). Тем не менее крупнейшие грузинские НКО по-прежнему надеются на поддержку Запада — в первую очередь Евросоюза.

Между тем партия власти дает понять, что реформой законодательства об иноагентах дело не ограничится.

Вице-спикер парламента от ГМ Мамука Мдинарадзе сообщил, что в УК страны будет восстановлена статья «Государственная измена, измена родине».

По утверждению политика, эта статья «была отменена (бывшим президентом.— “Ъ”) Михаилом Саакашвили и его окружением» в преддверии войны 2008 года: «Они готовились к измене. Потому и отменили эту статью».

В партии Саакашвили «Единое национальное движение» парировали: предыдущая формулировка в УК была «пережитком прошлого», так что ее заменили на такие понятия, как «шпионаж» и «антигосударственный саботаж», фигурирующие в уголовных кодексах большинства демократических стран.

Этим нововведения, предложенные ГМ, не исчерпываются: в парламенте зарегистрирован еще и новый законопроект о СМИ. Согласно документу, контроль над «объективностью и непредвзятостью» телеканалов отныне будет поручен Комиссии по регулированию коммуникаций. Из ныне действующей редакции закона о вещателях следует, что объективность и непредвзятость журналистского контента оценивает сама телекомпания в соответствии с внутренними правилами.

«Нас полным ходом ведут в сторону России и Белоруссии»,— заявил, комментируя законопроект, главный редактор газеты «Резонанси» Лаша Тугуши.

Между тем власти, как и в случае с законом об иноагентах, ссылаются на западный опыт. «Если есть претензии к законопроекту, то пусть обращаются в посольство Великобритании, потому что мы принимаем точную копию их закона»,— отметил спикер Папуашвили.

Пакет инициированных ГМ законопроектов вызвал неприятие европейских партнеров республики. Так, посольство Германии в Тбилиси сообщило, что ФРГ приостанавливает сотрудничество с Грузией в научной сфере, а также прекращает все программы в сфере «мобильности студентов», позволявшие грузинским студентам учиться в вузах ФРГ.

А вот посольство США промолчало. Раньше американские дипломаты регулярно комментировали внутригрузинские события, в том числе перипетии вокруг закона об иноагентах. Но после прихода в Белый дом Дональда Трампа американское посольство в Тбилиси и Госдепартамент не реагировали ни на протесты, ни на аресты оппозиционных активистов.

Вашингтон дает понять, что вместо бесконечной «борьбы за демократию на Кавказе» готов прагматично сотрудничать с грузинскими властями. Так, как это было, например, 24 февраля во время принятия в ООН американской резолюции по Украине. По предложению США одним из соавторов документа выступила Грузия, как страна, воевавшая с РФ в 2008 году и смирившаяся с необходимостью налаживания отношений с Москвой.

Георгий Двали, Тбилиси