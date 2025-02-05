Грузинский парламент сократился на треть

МВД Грузии получило юридическое право арестовать большинство оппозиционных лидеров, избранных в законодательный орган в ходе выборов 26 октября 2024 года и активно участвующих в протестном движении. 5 февраля правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» (ГМ) одномоментно лишила депутатских мандатов 49 членов парламента, избранных от оппозиционных сил. Формальным поводом послужило их ноябрьское обращение к спикеру парламента об отказе от мандатов в связи с «тотальной фальсификацией выборов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция протеста у здания парламента Грузии против решения властей отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз, 1 декабря 2024 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Акция протеста у здания парламента Грузии против решения властей отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз, 1 декабря 2024 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За аннулирование мандатов 49 оппозиционных депутатов в 150-местном парламенте проголосовало 82 представителя ГМ при необходимом минимуме в 76 голосов. Все эти оппозиционеры еще в ноябре обратились к председателю парламента с требованием аннулировать их мандаты, обосновав свое решение «тотальной фальсификацией парламентских выборов». Заявления они писали индивидуально.

Вместе с мандатами оппозиционеры лишились и депутатской неприкосновенности.

А ведь за несколько дней до голосования в парламенте, во время «стоп-акции» в столичном районе Дигоми, где оппозиционные силы и НКО попытались перекрыть стратегически важную для всего Южного Кавказа автомагистраль Восток—Запад, только депутатская неприкосновенность спасла от ареста и возбуждения уголовного дела одного из основателей коалиции «За перемены» Никанора Мелию. Его на короткое время задержали, отвезли в городское отделение полиции, там — по утверждению депутата — избили, но почти сразу отпустили.

Теперь Никанор Мелия и некоторые его коллеги могут стать фигурантами уголовного дела за попытку блокирования стратегической автомагистрали (ст. 222 УК Грузии). По этому обвинению во вторник МВД арестовало восемь участников акции в Дигоми, в том числе бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулаву. Им грозит до четырех лет тюремного заключения.

После лишения мандатов депутатов от трех оппозиционных коалиций в законодательном органе остались всего 12 оппозиционеров: они были избраны от партии экс-премьера Георгия Гахарии «За Грузию».

В ноябре эти 12 человек также отказались от работы в парламенте, но не отказывались от мандатов. Правда, парламентское большинство может изгнать и их тоже в апреле или мае, когда число пленарных заседаний, пропущенных этими оппозиционерами в ходе бойкота, достигнет предусмотренного регламентом порога. То есть возникнет формальное основание для лишения депутатских мандатов.

Таким образом, на сегодняшний день в грузинском парламенте остался 101 депутат. Из них 89 представляют ГМ Бидзины Иванишвили и 12 — партию экс-премьера Гахарии.

Как пояснил «Ъ» один из авторов действующей конституции Вахтанг Хмаладзе, 89 мандатов позволяют партии власти принимать любые законы и выражать вотум доверия правительству, поскольку для такого решения достаточно лишь простого большинства от общего числа депутатов, то есть 76 голосов. «Но они смогут вносить изменения в конституцию двумя третями голосов только в случае, если изменения поддержит партия “За Грузию”»,— пояснил господин Хмаладзе.

Параллельно с лишением мандатов и депутатского иммунитета политических оппонентов правящая партия в ускоренном порядке принимает законы, ужесточающие санкции против активистов и лидеров оппозиционного движения.

В среду парламент принял в первом чтении и планирует принять в остальных двух чтениях до конца недели закон об увеличении срока ареста за нарушение административного кодекса с 15 до 60 суток. При этом любое словесное оскорбление депутата, министра либо представителя правоохранительных органов будет отныне квалифицироваться как тяжкое уголовное преступление. Одновременно запрещается проведение акций протеста в закрытых помещениях. Например, в вузах, где студенты за последнее время устроили десятки шумных акций.

Спикер Папуашвили заявил, комментируя голосование в парламенте, что оппозиция «пыталась шантажировать абсолютное большинство грузинских избирателей», 54% которых, по официальным данным ЦИКа, проголосовали за ГМ. «Но на этот шантаж они получили достойный ответ»,— подчеркнул господин Папуашвили. Он напомнил, что после выборов 2020 года «ситуация была аналогичной»: оппозиция также отказалась от работы в парламенте, но тогда ГМ не проголосовала за прекращение депутатских полномочий коллег «по совету» США и ЕС. Сейчас отношения грузинских властей с Западом прошли «точку невозврата», Брюссель и Вашингтон приняли ряд жестких санкций, и Тбилиси отказался от любых переговоров с оппозицией.

Тем временем председатель партии «Единое национальное движение» Тинатин Бокучава заявила, что лишение мандатов и депутатской неприкосновенности «никого не испугает, ничего не изменит». В ближайшие дни в Тбилиси, Батуми и других грузинских городах должны будут пройти новые акции с требованиями «освобождения 57 политзаключенных», проведения в стране внеочередных парламентских выборов и возобновления переговоров по членству в ЕС, фактически прерванных «Грузинской мечтой».

Георгий Двали, Тбилиси