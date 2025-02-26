В феврале «Ласточка» из Сочи будет ходить до Сухума

С 27 февраля электропоезд «Ласточка», курсирующий между Сочи и Гагрой, начнет следовать до Сухума, увеличив маршрут на 80 км. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Абхазской железной дороги (АЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

График движения поезда будет утвержден совместно с АЖД после тестового рейса. Предварительно состав будет отправляться из Сочи в 08:50 и совершать 12 остановок по пути в Сухум. Обратно рейс из Сухума будет выезжать в 15:42 с восьмью промежуточными остановками.

Сообщение между Сочи и Абхазией на электропоезде «Ласточка» запустили в июне 2023 года после соглашения между АЖД и ОАО «Российские железные дороги».

«Ъ-Сочи» писал, что спрос на туры в Абхазию начал восстанавливаться после спада в декабре и январе. В середине января спрос на путевки в Абхазию был более чем на 20% ниже, чем год назад.

Мария Удовик