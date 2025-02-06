После спада в декабре и январе спрос на туры в Абхазию начал восстанавливаться, это связано с улучшением информационного фона, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Туроператоры рассчитывают, что после выборов в Абхазии, назначенных на 15 февраля, обстановка окончательно стабилизируется, и летний сезон пройдет в штатном режиме. Несмотря на снижение интереса в зимние месяцы, сейчас наблюдается рост спроса на отдых в республике, отмечают в РСТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным туроператора «Алеан», в середине января спрос на путевки в Абхазию был более чем на 20% ниже, чем год назад. Сейчас идет бронирование отелей не только на летний, но и на осенний сезон. Крупные объекты размещения повысили цены в пределах 5–10%, при этом в дальнейшем тарифы будут зависеть от спроса и заполняемости.

В компании «Мультитур» также не фиксируют значительного падения интереса к направлению и снижения цен в отелях. В РСТ со ссылкой на представителя туроператора уточнили, что активное бронирование на лето происходило перед Новым годом, а сейчас идет в умеренном темпе. В компании ожидают, что по мере заполнения отелей в Сочи, что может произойти к марту, спрос на отдых в Абхазии вновь возрастет.

Ранее, в ноябре, на фоне политической нестабильности в республике Минэкономразвития РФ рекомендовало российским туристам временно воздержаться от поездок, а туроператорам приостановить продажу путевок и отменять бронирования без штрафных санкций. Досрочные президентские выборы в Абхазии назначены на 15 февраля.

Вячеслав Рыжков