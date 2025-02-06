Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спрос на туры в Абхазию начал восстанавливаться

После спада в декабре и январе спрос на туры в Абхазию начал восстанавливаться, это связано с улучшением информационного фона, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Туроператоры рассчитывают, что после выборов в Абхазии, назначенных на 15 февраля, обстановка окончательно стабилизируется, и летний сезон пройдет в штатном режиме. Несмотря на снижение интереса в зимние месяцы, сейчас наблюдается рост спроса на отдых в республике, отмечают в РСТ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным туроператора «Алеан», в середине января спрос на путевки в Абхазию был более чем на 20% ниже, чем год назад. Сейчас идет бронирование отелей не только на летний, но и на осенний сезон. Крупные объекты размещения повысили цены в пределах 5–10%, при этом в дальнейшем тарифы будут зависеть от спроса и заполняемости.

В компании «Мультитур» также не фиксируют значительного падения интереса к направлению и снижения цен в отелях. В РСТ со ссылкой на представителя туроператора уточнили, что активное бронирование на лето происходило перед Новым годом, а сейчас идет в умеренном темпе. В компании ожидают, что по мере заполнения отелей в Сочи, что может произойти к марту, спрос на отдых в Абхазии вновь возрастет.

Ранее, в ноябре, на фоне политической нестабильности в республике Минэкономразвития РФ рекомендовало российским туристам временно воздержаться от поездок, а туроператорам приостановить продажу путевок и отменять бронирования без штрафных санкций. Досрочные президентские выборы в Абхазии назначены на 15 февраля.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...