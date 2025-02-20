Приговор Милораду Додику обещает быть взрывоопасным

В Боснии завершился суд над президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, который уже окрестили «процессом века». Лидера боснийских сербов обвиняют в игнорировании решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества, выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего. Обвинение потребовало для Милорада Додика пять лет тюрьмы и десятилетний запрет заниматься политикой. Руководство боснийских сербов пригрозило в случае обвинительного приговора провести референдум о выходе Республики Сербской из Боснии. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Borislav Zdrinja / AP Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Borislav Zdrinja / AP

Продолжавшийся ровно год судебный процесс над президентом Республики Сербской (РС) Милорадом Додиком завершился в среду вечером заключительными выступлениями сторон. Лидер боснийских сербов обвиняется в игнорировании решений Конституционного суда Боснии и высокого представителя мирового сообщества Кристиана Шмидта, выполняющего в республике функции внешнего управляющего.

Прокуратура потребовала признать Милорада Додика виновным, приговорив его к пяти годам тюрьмы и запрету заниматься политической деятельностью в течение десяти лет.

Хотя приговор суд огласит только 26 февраля, завершение процесса над президентом Республики Сербской резко накалило страсти в Боснии. В начале недели руководство РС на экстренно созванном заседании объявило о «готовности принять самые радикальные решения» в случае вынесения обвинительного приговора Милораду Додику.

Смысл «радикальных решений» раскрыл сам президент РС. «Если приговор будет обвинительным, в тот же момент последует решение парламента РС о выходе из состава Боснии, после чего будет проведен референдум о независимости Республики Сербской»,— объявил еще в январе Милорад Додик. А чуть позже пояснил: «Нынешнее руководство Республики Сербской готово идти до конца, а что для них (властей Боснии и Запада.— “Ъ”) — конец, для нас политическая цель — независимость и самостоятельность РС». По его словам, Дейтонские соглашения мертвы. (Напомним, в 1995 году они положили конец трехлетней кровопролитной войне и заложили основу государственного устройства Боснии.)

Сразу после завершения судебного процесса в среду Милорад Додик высказался еще более определенно. «Прокуратура уже нанесла серьезный удар по Боснии и Герцеговине, приговор мог бы стать смертельным ударом для страны»,— предупредил президент РС.

Ожидаемый приговор Милораду Додику приобрел и геополитическое звучание. Президент соседней Сербии Александр Вучич в ходе визита в Венгрию 17 февраля выразил надежду, что «Босния не станет принимать решений, которые бы представляли угрозу стабильности». А принимавший сербского лидера и президента РС премьер Венгрии Виктор Орбан дал понять, что главные надежды в деле «прекращения наказания Додика» возлагает на нового президента США Дональда Трампа. «Новые ветры мировой политики вселяют надежду, что политические нападки на Милорада Додика будут в конце концов остановлены»,— написал венгерский премьер в соцсетях.

Если ожидания премьера Венгрии, связанные с новой администрацией США, оправдаются, это будет означать серьезную перемену в американском подходе к Боснии.

США уже дважды вводили санкции против Милорада Додика, а свой вердикт вынесли в минувшем году задолго до завершения судебного процесса над ним, объявив: «Заявления и действия президента РС представляют угрозу самой Республике Сербской, Боснии и всему региону».